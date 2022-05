Le plan de relance LUNA de Terra s’accompagne d’un grand déménagement dans Binance Coin, voici comment vous devez vous préparer | Cryptomonnaie

La proposition de fork LUNA de Terra a été adoptée avec 65,5% des votes, Revival Plan 2 en action sans stablecoin algorithmique UST.

Binance, HitBTC, Huobi et Bitfinex sont les principaux échanges de crypto-monnaie travaillant avec Terra sur le lancement de LUNA 2.0, Terra hard fork.

Le prix de LUNA pourrait effacer les pertes subies par les détenteurs dans le crash colossal de LUNC et UST.

Le lancement de Terra 2.0 s’accompagne d’un grand changement dans Binance Coin

Les analystes de crypto-monnaie de Netcost-Security ont identifié un possible grand mouvement dans le jeton BNB de Binance Smart Chain. Bien que Binance Coin soit toujours dans le canal de tendance corrective, les analystes ont fixé un objectif haussier pour la reprise des prix BNB.

Les échanges cryptomonnaies accueillent la chaîne LUNA de Terra

Les jetons frères de Terraform Labs, LUNA et UST, ont été témoins de la première « course de crypto-banque » de l’histoire après le retrait du stablecoin algorithmique. Le co-fondateur Do Kwon n’a pas perdu de temps pour proposer un plan de relance de LUNA, sans UST, proposant une nouvelle chaîne.

Alors que la communauté a critiqué le hard fork, Terraform Labs le considère comme une « genèse », naissance d’une nouvelle chaîne Terra LUNA qui ne partage pas l’histoire avec la précédente blockchain.

Binance a récemment révélé qu’ils travaillaient « en étroite collaboration » avec Terra sur le plan de récupération de LUNA 2.0. Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance a précédemment critiqué l’effondrement du stablecoin UST et l’impact négatif sur l’écosystème crypto. Cependant, en gardant à l’esprit les meilleurs intérêts de la communauté des détenteurs de LUNA et d’UST, l’échange s’est présenté et a accueilli la chaîne et le jeton LUNA 2.0.

Au cours des dernières 24 heures, Huobi, Bitfinex, Bitrue, HitBTC et FTX ont tous annoncé leur intention d’accueillir LUNA 2.0 de Terra et de prendre en charge la nouvelle version de la blockchain.

MISE À JOUR : Terraform Labs va de l’avant avec son Ecosystem Revival Plan 2, qui devrait être achevé le vendredi 27 mai. Le testnet LUNA 2.0 de Terra est déjà en ligne et une fois le lancement du nouveau réseau principal LUNA terminé, la renaissance du jeton natif en tant que chaîne de genèse sera terminée. Do Kwon et Terraform Labs rejettent l’événement marqué comme un hard fork, car la nouvelle blockchain commencera par le bloc 0 et abandonnera LUNA Classic. 30 % des nouveaux jetons LUNA seront attribués aux détenteurs de LUNA et d’UST avant et après l’effondrement de manière fixe. Le vote pour le plan de relance de LUNA s’est déroulé avec 65% de votes positifs au sein de la communauté Terra malgré la colère manifestée par de nombreux investisseurs touchés par la débâcle de Terra il y a deux semaines.

Le testnet LUNA 2.0 de Terra est maintenant en ligne, l’instantané pourrait avoir lieu le 26 mai et le lancement du réseau principal devrait avoir lieu dès le vendredi 27 mai, complétant ainsi le fork LUNA. Le lancement du réseau principal de Terra sera accompagné d’un airdrop pour les détenteurs éligibles de LUNA et UST. Les dénonciateurs de la communauté Terra ont rassemblé un soutien juridique et un fonds de litige pour intenter une action en justice contre Terraform Labs et ses co-fondateurs.

Lisez aussi: Do Kwon va-t-il être arrêté après l’effondrement du prix LUNA de Terra?

LUNA 2.0 de Terra est là, testnet est maintenant en ligne

Le vote sur le Terra Ecosystem Revival Plan 2 de Do Kwon est maintenant terminé, avec une majorité de la communauté accueillant la renaissance de Terra, donnant naissance à LUNA 2.0. 65,5% des votes étaient en faveur du plan de relance de LUNA et de distribution du nouveau jeton aux détenteurs de LUNA et d’UST « pré-attaque » et « post-attaque » et à la communauté des développeurs.

Vote sur la proposition 1623 Rebirth Terra Network terminé

Orbital Command, un validateur dédié à l’éducation de la communauté Terra, a annoncé sur Twitter que le testnet LUNA 2.0 est désormais en ligne. Le validateur a annoncé qu’un lancement du réseau principal devrait avoir lieu le 27 mai, l’événement qui devrait compléter le hard fork LUNA de Terra.

1/10 Si vous n’êtes pas au courant, Terra 2 testnet est en ligne. Mainnet est mis en ligne vendredi. C’est en train d’arriver ! Combien d’airdrop vais-je obtenir ? Quel est l’intérêt de Terra 2 ? Quels protocoles participeront? Tout ce que vous devez savoir sur Terra 2. — Commande orbitale (,) (@orbital_command) 24 mai 2022

L’actif natif de LUNA 2.0 est LUNA et les membres de la communauté détenant à la fois avant et après « l’attaque » LUNA et UST sont éligibles pour le premier airdrop, y compris 30% de tous les jetons. Le cliché « pré-attaque » date du 7 mai et celui « post-attaque » est prévu pour le 27 mai.

Pour une meilleure compréhension, un utilisateur avec 1000 UST le 27 mai (instantané « post-attaque ») est éligible pour 0,013 fois 1000, 13 nouveaux jetons LUNA. Chaque catégorie est éligible pour recevoir de nouvelles LUNA de manière fixe :

LUNA pré-attaque – 1 : ~1.1

Pré-attaque auST – 1 : 0.033

LUNA post-attaque – 1 : 0.000015

UST post-attaque – 1 : 0.013

Quelle que soit la catégorie dans laquelle appartient un utilisateur, 30% de l’airdrop de LUNA 2.0 seront débloqués lors de la genèse le 27 mai et le reste serait acquis linéairement sur deux ans avec une falaise de six mois. Cette période garantit que les détenteurs de jetons avec de petites quantités ont des profils de liquidité initiaux similaires. Les jetons largués seront dans un état lié et les utilisateurs devront attendre 21 jours avant de pouvoir les transférer. Dans ce cas, la déconnexion est l’action de dire au réseau LUNA 2.0 que vous souhaitez déverrouiller vos jetons.

Pas un hard fork, mais une chaîne de genèse

Le plan de relance final de Do Kwon pour LUNA abandonne le stablecoin algorithmique UST et propose le développement d’une nouvelle blockchain, tandis que le nom de l’actif LUNA reste le même. Ce processus est appelé hard fork dans la communauté Terra.

Terraform Labs a fait la lumière sur la nomenclature et a expliqué que la renaissance de LUNA en tant que chaîne de genèse n’est cependant pas un hard fork. LUNA 2.0 ne partagerait pas toute son histoire avec la chaîne précédente, contrairement à ce qui se passe dans un hard fork typique. Par conséquent, la blockchain de LUNA 2.0 commence par le bloc 0 et abandonne LUNA classic.

Cela signifie que les applications qui existaient sur LUNA classic (LUNC) ne préexistent pas sur la nouvelle chaîne et qu’elles devront être migrées vers LUNA 2.0.

1/ Récemment, quelques membres de la communauté (dont certains de TFL) ont qualifié la nouvelle blockchain proposée dans la Prop 1623 de « fork » par opposition à une chaîne de genèse. A noter : Le plan de relance ne propose pas un « fork » de la chaîne existante, mais plutôt la création d’une nouvelle. — Terra Propulsé par LUNA (@terra_money) 23 mai 2022

Plusieurs protocoles sur LUNC ont été proposés avec la prise en charge de LUNA 2.0. Phoenix Finance, Spectrum protocol, Astroport, Terra Name Service, Falcon wallet font partie des applications clés prêtes à migrer vers LUNA 2.0 et à étendre leur prise en charge à Terraform Labs.

Do Kwon nie avoir approché les échanges coréens pour l’inscription de LUNA 2.0

Un média sud-coréen, Heraldcorp, a rapporté que Do Kwon, le co-fondateur de Terraform Labs, a approché les cinq principaux échanges de crypto-monnaie de Corée pour une liste LUNA 2.0.

La branche d’enquête financière de la police sud-coréenne enquête actuellement sur Terraform Labs et les deux jetons frères, LUNA et algorithmic stablecoin UST, suite à leur crash colossal. Les autorités ont contacté les échanges, leur demandant de geler les comptes liés aux jetons effondrés de Terraform Labs. En conséquence, les échanges ont mis fin à leur soutien à LUNA (LUNC).

Do Kwon a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter et a nié les allégations. Heraldcorp avait signalé l’incident après qu’un initié de l’industrie ait partagé des détails sur la façon dont le contact avait été établi et le contenu du message Telegram envoyé par le dirigeant de Do Kwon de Terraform Labs.

Le PDG de Binance, CZ, dévoile les détails clés liés au crash de LUNA et UST sur AMA

Lors d’une session AMA tenue sur Reddit, les utilisateurs ont contacté le PDG de Binance, Changpeng Zhao, et lui ont posé plusieurs questions concernant le crash et le dé-peg colossal de l’UST, et le prochain hard fork LUNA – ou chaîne de genèse, comme l’appelle Terraform Labs.

Le CZ de Binance a révélé que la plus grande bourse du monde avait jalonné le stablecoin algorithmique UST de Terraform Labs dans le protocole Anchor. Cependant, cela faisait partie du programme de gain de l’échange et s’accompagnait d’une formation des utilisateurs et de nombreuses clauses de non-responsabilité.

Binance a été transparent sur le fonctionnement du jalonnement UST sur le protocole Anchor et sur les risques associés. CZ a apaisé les inquiétudes des détenteurs d’UST et de LUNA sur Binance et a expliqué pourquoi la bourse a suspendu la négociation des actifs lorsque le réseau était instable et que la blockchain des jetons s’est arrêtée en cas de crash.

Whistleblower réunit trois cabinets d’avocats pour lutter contre Terraform Labs

« FatMan », membre de la communauté Terra et lanceur d’alerte, a obtenu le soutien de trois cabinets d’avocats de premier plan pour collecter des fonds pour les litiges. Son objectif est de déposer un recours collectif contre Terraform Labs et Do Kwon et al.

@FatManTerra a partagé des mises à jour régulières et des idées de lanceurs d’alerte concernant le crash d’UST et de LUNA et des institutions impliquées sur son compte Twitter.

J’aimerais avoir un petit entretien avec vous sur le statut de notre action collective potentielle contre Terraform Labs, Do Kwon et al. demander réparation pour les victimes de l’UST. Comme vous l’avez peut-être entendu, nous explorions un fonds de litige communautaire qui sera bientôt libéré. (1/17) – FatMan (@FatManTerra) 24 mai 2022

LUNA 2.0 se prépare à renaître, les pièces meme font irruption dans le rallye

LUNA 2.0 de Terraform Labs est sur le point d’être lancé sur le réseau principal, et le marché de la cryptomonnaie est sur la bonne voie pour se remettre du récent bain de sang. Le prix de la pièce SHIB sur le thème Shiba-Inu a décollé, alimentant un sentiment haussier parmi les investisseurs.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et prédit un objectif pour le SHIB. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :