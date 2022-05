Comment les NFT stimuleront la nouvelle vague de fidélité des consommateurs | Cryptomonnaie

La résistance des crypto-monnaies et des actifs numériques en général découle en partie de leur polyvalence. Chaque fois que j’ai l’impression d’approcher du fond du baril, quelqu’un me contacte avec un nouveau cas d’utilisation pour la cryptomonnaie.

Plus récemment, cependant, c’est Dan Jurek, vice-président des services stratégiques du groupe Lacek, qui a proposé quelques nouvelles versions de cas d’utilisation bien établis pour les actifs numériques. Le groupe Lacek est une agence de marketing de fidélisation axée sur la stimulation de l’engagement des consommateurs pour les entreprises du Fortune 1 000.

Les actifs numériques comme les NFT et les crypto-monnaies offrent non seulement de nouvelles possibilités aux marques pour récompenser les consommateurs fidèles, mais ils ont la promesse d’établir des relations plus profondes entre les entreprises et leurs clients.

« C’est comme si nous étions à l’une de ces étapes intéressantes de notre industrie, car ce domaine en plein essor de la cryptomonnaie et du métaverse est si parfait pour ce que nous faisons », a déclaré Jurek. « Avec autant de technologie, nous pouvons offrir des expériences personnalisées basées sur ce que nous savons des clients. »

Dans l’exemple le plus simple, Jurek dit que certaines marques utilisent des crypto-monnaies comme méthodes de paiement pour leurs clients, ou exploitent des actifs numériques pour récompenser directement le comportement souhaité des consommateurs. D’autres entreprises tirent parti de la technologie blockchain elle-même pour assurer la traçabilité, la transparence et la sécurité des transactions. D’autres encore utilisent les NFT pour la publicité et les promotions.

À mesure que de nouvelles couches d’actifs numériques sont développées et que de nouvelles applications sont innovées, les entreprises ont la possibilité d’aller beaucoup plus loin, a déclaré Jurek.

« Nous voyons le métaverse et le Web 3.0 être utilisés pour masquer les codes promotionnels, et les entreprises incitent les gens à regarder et à gagner des choses dans le métaverse – c’est là que je pense qu’il y aura beaucoup de croissance », a déclaré Jurek. « Dans les NFT, nous voyons un marché assez inondé, mais c’est devenu la voie de moindre résistance pour que les entreprises s’impliquent dans l’espace. Les NFT sont la façon dont les marques plongent leurs orteils dans l’eau.

Jurek a identifié quatre tendances qui définissent la manière dont les entreprises utilisent les actifs numériques pour fidéliser les consommateurs.

Enchères NFT pour une cause

« Je le compare à une vente aux enchères d’art – les gens peuvent enchérir sur les NFT, et si vous êtes un meilleur enchérisseur, vous gagnez le NFT », a déclaré Jurek. «Cela se produit depuis un certain temps. La vraie question est de savoir ce que les marques en feront pour que les clients se sentent appréciés et restent en tête, et c’est pourquoi il existe des NFT pour une cause. C’est comme un insigne d’honneur.

Lorsqu’une marque vend aux enchères un ensemble de NFT pour soutenir une cause avec le produit, les consommateurs peuvent « porter » ou afficher le NFT comme s’il s’agissait d’un « insigne d’honneur », a déclaré Jurek, ce qui signifie que d’autres sur les réseaux sociaux ou dans le métaverse peuvent voir qu’une personne soutient ou s’implique dans une cause sociale, politique ou confessionnelle.

Flexibilité des récompenses

Les NFT, en particulier, permettent aux marques d’être flexibles avec ce qu’elles offrent aux consommateurs, a déclaré Jurek.

Par exemple, considérons deux consommatrices différentes de cosmétiques, Mary et Amy. Mary dépense 5 000 $ par an en produits cosmétiques, tandis qu’Amy dépense 1 000 $.

« Sachant cela, nous pouvons différencier la valeur que nous offrons à chacun de ces deux détenteurs de NFT et en tirer parti pour la vente croisée et la vente incitative », a déclaré Jurek. « Donc, si Amy achète certains types de crèmes hydratantes, nous pouvons lui proposer des offres et des expériences authentiques – peut-être une expérience exclusive avec un maquilleur préféré. Parce qu’elle détient un NFT, elle pourrait être l’une des 50 personnes à pouvoir le faire.

Stimuler le comportement souhaité des consommateurs

« Vraiment, ce que les marques font en ce moment, c’est dire » nous voulons que vous remplissiez cette enquête afin de mieux vous comprendre, et en retour, nous vous donnerons ce NFT ou crypto-monnaie « », a déclaré Jurek. « Avec les actifs numériques, ils peuvent également aller plus loin – si un consommateur nous donne ses informations dans les 30 jours, son NFT peut être échangé contre une quantité x de produit et une opportunité supplémentaire d’acheter des choses. »

En d’autres termes, les actifs numériques peuvent être une carotte pour amener les gens à faire les choses que les marques veulent qu’ils fassent.

En parlant de carottes numériques…

Options de remboursement NFT

Les marques peuvent permettre aux NFT d’être échangés contre des expériences de concert, des réunions, l’accès au contenu ou l’accès aux produits. Mais à l’avenir, les consommateurs auront beaucoup plus d’options quant à la façon dont ils se débarrassent de leurs NFT.

Bien que les NFT ne soient pas fongibles, ils peuvent toujours changer de mains comme tout autre actif numérique, et le marché secondaire des NFT en est encore à ses balbutiements. Alors disons qu’Amy, de notre exemple de cosmétiques, ne veut pas vraiment son expérience exclusive avec une maquilleuse – elle peut mettre son NFT sur le marché secondaire et l’échanger contre de la crypto, de l’argent ou un autre NFT offrant une expérience de valeur similaire.

« Cela va ouvrir un monde d’options différentes pour les gens », a déclaré Jurek. « Disons que j’ai été récompensé par un voyage à Hawaï grâce à un programme de points, mais je ne veux pas aller à Hawaï. Je peux vous l’échanger contre votre voyage au Belize sur un marché secondaire comme Baakt. Nous allons voir beaucoup plus de commerce peer-to-peer que par le passé.

Ce que cela signifie pour les conseils financiers

La prolifération des programmes de récompenses basés sur la blockchain et les actifs numériques a quelques implications pour les conseillers financiers. D’une part, les conseillers doivent être prêts à fournir des conseils sur la manière dont les récompenses peuvent et doivent être échangées, et ils doivent être à l’aise pour discuter de transactions potentielles sur un marché NFT secondaire. Les conseillers doivent également être prêts à examiner les enchères NFT pour une cause et à les comparer à d’autres expériences de don plus traditionnelles.

D’autre part, l’industrie financière peut vouloir adopter certaines des techniques de comportement-coup de coude de l’univers plus large des marques pour inculquer de meilleurs comportements financiers à leurs clients. Cela pourrait inclure l’offre de «carottes numériques» pour un bon comportement d’épargne, de dépense et d’investissement et l’offre de récompenses NFT aux clients fidèles en leur donnant accès à des expériences sociales.

En adoptant les récompenses des consommateurs axées sur les actifs numériques, les conseillers humains peuvent trouver des moyens de rattraper l’ingénierie comportementale déjà adoptée par les applications d’investissement numérique comme Robinhood et Betterment, et créer des clients plus riches, plus heureux et plus satisfaits.