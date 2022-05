JPMorgan affirme que la juste valeur de Bitcoin est de 38 000 $ sous une condition | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est actuellement inférieur à sa juste valeur, selon JPMorgan faisant de BTC l’un des investissements alternatifs préférés de la banque.

Le géant bancaire estime qu’il y a de la place pour que la classe d’actifs numériques rebondisse, contrairement à d’autres actifs alternatifs.

Benjamin Cowen, un analyste crypto de premier plan, pense que le prix du Bitcoin pourrait chuter à un plus bas et que la tendance pourrait suivre l’hiver crypto de 2018.

JPMorgan, leader mondial des services financiers, estime qu’à 38 000 dollars, le Bitcoin est inférieur à sa juste valeur. La vente a été plus prononcée dans le cas de Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies, et il y a de la place pour un rebond de l’actif.

La juste valeur du prix du Bitcoin est de 38 000 $ selon les stratèges de JPMorgan

Les stratèges de la grande banque multinationale américaine JPMorgan pensent que Bitcoin est en dessous de son « juste prix ». Dans une note de mercredi, le géant bancaire a qualifié le Bitcoin d’investissement alternatif préféré.

JPMorgan estime que le juste prix de Bitcoin est supérieur de 28% au niveau actuel et que l’actif a un avantage significatif après le bain de sang du marché de la cryptomonnaie. La banque fait valoir que la crypto-monnaie est désormais un investissement alternatif préféré, classé plus haut que l’immobilier.

Nikolaos Panigirtzoglou, stratège chez JPMorgan, écrit dans la note :

La correction du marché de la cryptomonnaie du mois dernier ressemble plus à une capitulation par rapport à janvier/février dernier et à l’avenir ; nous voyons un avantage pour les marchés du bitcoin et de la crypto plus généralement.

Les institutions ont jugé les crypto-monnaies risquées et la demande s’est tarie en 2022, avec des politiques monétaires plus strictes et une inflation élevée aux États-Unis.

Malgré la vente massive et le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, les stratèges de JPMorgan sont optimistes sur Bitcoin. Par conséquent, la banque envisage plus de marge de rebond pour Bitcoin que pour d’autres actifs alternatifs.

Les stratèges mentionnés dans la note,

Nous remplaçons ainsi l’immobilier par des actifs numériques comme classe d’actifs alternative préférée avec les fonds spéculatifs.

JPMorgan est optimiste sur Bitcoin

Les stratèges du géant bancaire ont révélé que la valorisation actualisée de Bitcoin est en partie la raison pour laquelle JPMorgan a une perspective plus optimiste pour la monnaie numérique à long terme.

La correction du marché de la cryptomonnaie du mois dernier ressemble plus à une capitulation par rapport à janvier/février dernier et à l’avenir, nous voyons un avantage pour les marchés du bitcoin et de la cryptomonnaie plus généralement.

Malgré leurs perspectives haussières sur le prix du Bitcoin, le géant bancaire pense que si le financement du capital-risque se tarit à cause d’une perte de confiance dans la crypto après le crash colossal de LUNA de Terra, une répétition du long hiver 2018 est probable.

Benjamin Cowen soutient que l’inversion de la tendance des prix du Bitcoin pourrait prendre des semaines

Benjamin Cowen, analyste et trader de premier plan en cryptomonnaie, affirme que chaque étape d’un marché baissier a été touchée par la tendance des prix du Bitcoin. Cowen pense qu’un retour du prix du Bitcoin à la moyenne mobile de 200 jours pourrait prendre des semaines.

Cowen a révélé qu’il pourrait s’écouler des mois avant que 25 000 $ ne soient confirmés comme un plancher, similaire à la tendance des prix du Bitcoin en 2018. Il n’est pas d’accord avec les perspectives haussières de JPMorgan et soutient que la domination de Bitcoin pourrait augmenter si BTC reste dans la fourchette pendant quelques jours de plus. Jusque-là, le prix du Bitcoin pourrait chuter ou se négocier latéralement.

Bitcoin se prépare pour un rallye alors que le prix du Litecoin pourrait chuter

Malgré les perspectives haussières pour Bitcoin, les analystes de crypto-monnaie de Netcost-Security ont évalué la tendance du prix du Litecoin et prédit une forte baisse du prix de l’altcoin. Adoptant une position quelque peu contrariante, les analystes estiment que le prix du Litecoin pourrait bientôt entrer dans une tendance à la baisse.