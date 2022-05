Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Dogecoin et Ethereum – European Wrap 26 May | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies se stabilisent après que l’espace de crypto-monnaie a été abattu la semaine dernière et il y a deux semaines. Alors que l’action des prix se consolide davantage dans tous les domaines, les haussiers et les investisseurs achètent l’action des prix à l’extrémité inférieure, car les signes que l’action des prix est étayée ont commencé à se manifester. Attendez-vous à voir un rallye jusqu’à la fin cette semaine et au cours du week-end, car quelques risques extrêmes devraient être retirés du portage.

Le prix du Dogecoin (DOGE) a silencieusement secoué le joug d’une ligne de tendance descendante rouge qui exerce une pression sur le prix du DOGE depuis la fin avril. Bien que l’action des prix semble toujours en sourdine, c’est le signal que les haussiers attendaient, car les baissiers tentent de repousser l’action des prix dans une tendance baissière. Attendez-vous maintenant à voir les haussiers prendre le dessus, car un changement sur la scène géopolitique pourrait fournir des vents favorables qui les aideront à prendre le contrôle, avec 0,1255 $ sur le pied avant comme objectif de prix proche.

Ethereum est tombé sous le niveau de support de 1 900 $ au cours des dernières heures. Une clôture décisive en dessous d’une zone de demande aussi vitale exposera l’ETH à une correction de 38% vers 1 200 $. Cette perspective pessimiste découle de la formation d’un motif de fanion baissier sur le graphique de quatre heures.