Et juste comme ça, Dogecoin entre dans une nouvelle tendance baissière | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin dépasse très silencieusement une ligne de tendance clé.

Le prix DOGE voit les traders se démener pour remettre le prix sous contrôle.

Attendez-vous à voir cela comme le signal pour les haussiers et les investisseurs de plonger dans l’action des prix et d’éliminer les baissiers.

Le prix du Dogecoin (DOGE) a silencieusement secoué le joug d’une ligne de tendance descendante rouge qui exerce une pression sur le prix du DOGE depuis la fin avril. Bien que l’action des prix semble toujours en sourdine, c’est le signal que les haussiers attendaient, car les baissiers tentent de repousser l’action des prix dans une tendance baissière. Attendez-vous maintenant à voir les haussiers prendre le dessus, car un changement sur la scène géopolitique pourrait fournir des vents favorables qui les aideront à prendre le contrôle, avec 0,1255 $ sur le pied avant comme objectif de prix proche.

Le prix DOGE devrait baisser

Le prix Dogecoin avait perdu beaucoup de ses plumes lorsqu’il était le prochain enfant adopté d’Elon Musk dans son écurie d’investissements. Cependant, depuis que l’intérêt du milliardaire s’est estompé, le prix DOGE a dû le faire de son propre gré, avec le vent contraire de la force croissante du dollar sur son chemin. Depuis que l’action des prix a glissé en dessous de 0,1000 $, plusieurs voyants d’avertissement se sont allumés, mais le sentiment semble changer maintenant que le prix DOGE est sorti de la ligne de tendance descendante rouge.

Le prix DOGE va maintenant essayer d’utiliser la ligne de tendance comme support pour rebondir, permettant aux haussiers d’entrer longtemps dans l’action des prix et d’éliminer les baissiers dans le processus. Le premier et le plus important niveau à la hausse à affronter est de 1,00 $ car il revêt une importance psychologique et constitue un niveau pivot historique depuis le sommet de fin janvier. Une fois que les haussiers pourront capturer la zone, attendez-vous à une autre phase du rallye vers 0,1255 $, où un double plafond déclenchera des prises de bénéfices et mettra en scène un court fondu, avec une action de retour en arrière à la recherche d’un support quelque part autour de 0,1200 $ ou 0,1067 $.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Une fausse cassure à portée de main pourrait être le parfait piège haussier si l’action des prix retombe sous la ligne de tendance descendante rouge. Dans un tel cas, attendez-vous à une accélération du mouvement à la baisse dans une compression entraînant les traders à 0,0600 $. À ce niveau, un double fond pourrait se former, avec 23 % de pertes subies avant de chuter vers 0,0409 $, et ajouter 37 % supplémentaires à ces 23 % de dévaluation déjà comptabilisés.