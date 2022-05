Solana et Dogecoin Tokens plongent alors que les contrats à terme suggèrent un sentiment baissier | Cryptomonnaie

Les jetons de Solana (SOL) et Dogecoin (DOGE) ont le plus chuté parmi les principales crypto-monnaies, même si le bitcoin est resté pratiquement inchangé au cours des dernières 24 heures.

SOL a perdu jusqu’à 8% au milieu d’un sentiment continu de «risque» pour les principales crypto-monnaies. Le DOGE a chuté de 5 %, tandis que le BNB de BNB Chain, l’ADA de Cardano et le XRP ont baissé de 3,5 % relativement moins, selon les données de CoinGecko.

En dehors du top dix, l’AVAX d’Avalanche a glissé de 11 %, tandis que le SHIB de Shiba Inu n’a perdu que 2,5 % bien qu’il soit un jeton relativement plus volatil. Ether (ETH) a perdu 3,2 % dans un contexte de baisse de la demande d’espace de bloc sur Ethereum, ce qui suggère un développement et une activité en chaîne plus faibles.

L’espace de bloc est la quantité de données transactionnelles qui peut être incluse dans chaque bloc, les utilisateurs payant des frais de « gaz » pour le faire. Une demande de bloc inférieure signifie généralement une baisse de l’activité des utilisateurs sur un réseau particulier.

Inconvénient supplémentaire

La société d’analyse en chaîne Glassnode a déclaré dans une note plus tôt cette semaine que le marché des dérivés suggérait que la crainte d’une nouvelle baisse persistait parmi les investisseurs.

« Une mauvaise performance des prix, une tarification effrayante des produits dérivés et une demande extrêmement terne d’espace de bloc sur Bitcoin et Ethereum, nous pouvons en déduire que la demande continuera probablement à subir des vents contraires », a déclaré Glassnode.

Les rendements sur une base mobile de trois mois pour les contrats à terme oscillent autour de 3,1% pour les deux actifs, ce qui « est historiquement très bas », a déclaré Glassnode. De tels rendements sont générés lorsqu’il y a une erreur d’évaluation entre le prix au comptant d’un actif et le prix à terme. Les traders sont longs sur l’actif sous-jacent et vendent à découvert ses contrats à terme ou ceux d’un actif connexe. La différence est empochée.

Les rendements sur un commerce à terme populaire de bitcoin et d’éther ont diminué régulièrement. (Glassnode)

Cependant, la baisse des rendements donne aux commerçants peu de raisons de déployer des capitaux et d’entrer sur les marchés, ce qui pourrait signifier une baisse supplémentaire car les nouveaux capitaux ne parviennent pas à faire monter les prix au comptant et à terme. Le capital pourrait revenir si des marchés plus larges offrent de faibles rendements.

« [Yield] est maintenant supérieur au rendement du Trésor américain à 10 ans de 2,78 %, ce qui pourrait commencer à donner au capital des investisseurs une raison de réintégrer l’espace », ont déclaré les analystes de Glassnode.

Les données à terme baissières sont venues parallèlement à l’activité des options sur le bitcoin qui suggérait un sentiment baissier parmi les commerçants, comme indiqué plus tôt cette semaine. Le ratio put/call sur les options bitcoin a atteint des sommets sur 12 mois de plus de 0,72, indiquant que les traders protégeaient leurs portefeuilles contre une baisse.

Les options de vente sont un contrat qui donne à l’acheteur de l’option le droit, mais non l’obligation, de vendre une quantité déterminée d’un actif sous-jacent à un prix donné. Les options d’achat, quant à elles, permettent aux acheteurs d’acheter l’actif à un prix prédéterminé dans le futur.

Le ratio put/call est une mesure des puts contre les appels, qui indique comment les traders se positionnent pour un mouvement du marché.

Les conditions actuelles restent toutefois baissières. Bitcoin a passé la semaine dernière à négocier dans une fourchette étroite entre 28 700 $ et 30 500 $ et a imprimé plus de huit semaines consécutives de baisse pour la première fois de son histoire commerciale.