Voici la liste des échanges cryptomonnaies qui prendront en charge le hard fork LUNA de Terra | Cryptomonnaie

Binance, HitBTC, Huobi et Bitfinex sont les principaux échanges de crypto-monnaie travaillant avec Terra sur le lancement de LUNA 2.0, Terra hard fork.

Le prix de LUNA pourrait effacer les pertes subies par les détenteurs dans le crash colossal de LUNC et UST.

Les échanges ont jeté leur poids derrière la renaissance proposée par Do Kwon du réseau Terra et le largage à venir pour les détenteurs de LUNA et UST.

Les échanges de crypto-monnaie sont à bord du hard fork LUNA de Terra et du plan de Do Kwon pour la renaissance du jeton Terraform Labs. Do Kwon a obtenu le soutien des principaux échanges de crypto-monnaie pour la nouvelle chaîne Terra.

Les échanges cryptomonnaies accueillent la chaîne LUNA de Terra

Les jetons frères de Terraform Labs, LUNA et UST, ont été témoins de la première « course de crypto-banque » de l’histoire après le retrait du stablecoin algorithmique. Le co-fondateur Do Kwon n’a pas perdu de temps pour proposer un plan de relance de LUNA, sans UST, proposant une nouvelle chaîne.

Alors que la communauté a critiqué le hard fork, Terraform Labs le considère comme une « genèse », naissance d’une nouvelle chaîne Terra LUNA qui ne partage pas l’histoire avec la précédente blockchain.

Les échanges de crypto-monnaie qui ont précédemment supprimé ou retiré la prise en charge de LUNA de Terra, lors de l’événement du crash, ont accueilli la nouvelle chaîne. La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, a été parmi les premières plates-formes à retirer les jetons de Terraform Lab de la bourse à terme.

Binance a récemment révélé qu’ils travaillaient « en étroite collaboration » avec Terra sur le plan de récupération de LUNA 2.0.

La communauté Terra vient de voter pour ‘Rebirth Terra Network’. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe Terra sur le plan de rétablissement, visant à fournir aux utilisateurs impactés sur Binance le meilleur traitement possible. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour. — Binance (@binance) 25 mai 2022

Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance a précédemment critiqué l’effondrement du stablecoin UST et l’impact négatif sur l’écosystème crypto. Cependant, en gardant à l’esprit les meilleurs intérêts de la communauté des détenteurs de LUNA et d’UST, l’échange s’est présenté et a accueilli la chaîne et le jeton LUNA 2.0.

Au cours des dernières 24 heures, Huobi, Bitfinex, Bitrue, HitBTC et FTX ont tous annoncé leur intention d’accueillir LUNA 2.0 de Terra et de prendre en charge la nouvelle version de la blockchain.

Coinbase prend en charge la nouvelle chaîne Terra après la chute des prix de LUNA

Alors que les principaux échanges de crypto-monnaie ont annoncé la prise en charge du hard fork de Terra, le bras d’infrastructure de Coinbase a révélé qu’aucune nouvelle chaîne LUNA ne serait prise en charge.

1/ En discutant avec les clients et les participants de l’écosystème, nous prenons la décision difficile de mettre un terme au support de l’écosystème Terra. Nous cessons de prendre en charge la chaîne Terra existante et ne prévoyons pas de prendre en charge une nouvelle chaîne Terra potentielle pour le moment. – Nuage Coinbase (@CoinbaseCloud) 20 mai 2022

L’échange n’a pas l’intention de prendre en charge Terra 2.0 pour le moment. Fait intéressant, la bourse a suspendu les échanges sur UST et WLUNA le 27 mai, jour de la renaissance de Terra.

Coinbase suspend les transactions UST et WLUNA

Qui recevra LUNA 2.0 après le hard fork

À la genèse de Terra, les chaînes, ponts et échanges centralisés suivants ont annoncé leur soutien au largage aérien. Les utilisateurs avec leur LUNA et/ou UST sur ces plateformes peuvent s’attendre à un airdrop de LUNA 2.0.

Liste des chaînes, des ponts et des CEX prenant en charge le largage aérien de Terra 2.0 à Genesis

Ce que vous devez savoir sur Terra 2.0

Après sa renaissance, Terra 2.0 sera rejoint par des projets de Terra Classic. Une liste confirmée de projets est :

Astroport

Prisme

AléatoireTerre

Spectre

Nébuleuse

Cosmos

Le nouveau réseau héritera de la communauté des développeurs et des utilisateurs. Les fonds seront distribués aux détenteurs de LUNA et d’UST avant et après l’attaque, mis de côté et enfermés dans des pools communautaires, chez Genesis.

Terra 2.0 abandonnera l’historique des transactions de l’ancienne chaîne Terra, la Classic. Tous les LUNA (mis de côté pour le largage aérien) seront automatiquement jalonnés aux validateurs Terra pour préserver la sécurité du réseau. Les utilisateurs peuvent récolter des récompenses de jalonnement ou délier leurs jetons.

Après avoir débloqué les premiers 30 % de leurs jetons, les utilisateurs ne recevront de LUNA supplémentaire que six mois plus tard, il s’agit d’une falaise de 6 mois.

Le lancement de Terra 2.0 s’accompagne d’un grand changement dans Binance Coin

Les analystes de crypto-monnaie de Netcost-Security ont identifié un possible grand mouvement dans le jeton BNB de Binance Smart Chain. Bien que Binance Coin soit toujours dans le canal de tendance corrective, les analystes ont fixé un objectif haussier pour la reprise des prix BNB.

