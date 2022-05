Bitcoin est stable, mais les performances d’Ether reflètent la pression | Cryptomonnaie

Le bitcoin a ignoré mercredi la dynamique positive des indices boursiers américains, réduisant encore l’amplitude de ses fluctuations. La première crypto-monnaie évolue dans une fourchette de 29,5 à 30 000 dollars depuis le début des échanges actifs à New York. Nous prévenons que cette réduction de la volatilité risque de se transformer en une explosion à court terme, déclenchant potentiellement une dynamique pendant quelques jours ou quelques semaines.

Une rupture formelle de consolidation serait considérée comme une consolidation au-delà des extrêmes locaux précédents, qui se situent à 30,2 K$ et 29,3 K$. Dépasser ces limites dans un mouvement brusque promet de déclencher une vague de liquidation de positions que les haussiers et les baissiers ont rapprochées du prix actuel en raison de la faible volatilité et de l’ennui des spéculateurs ces derniers jours.

En dehors de Bitcoin, la situation est plus préoccupante. La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 1,6 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 1,25 billion de dollars. L’indice de dominance de Bitcoin est de 0,4 point à 45,1%.

Ethereum a perdu 3%, tombant à 1915, l’extrémité inférieure d’une fourchette de négociation stable au cours des deux dernières semaines. Le graphique en chandeliers quotidien montre clairement une séquence de hauts locaux de plus en plus bas. Cette dynamique est un signe certain d’une vente soutenue de crypto, temporairement couverte par la stabilité de Bitcoin.

La stabilité de Bitcoin dans un tel contexte externe peut n’être rien de plus qu’une consolidation temporaire du capital dans la crypto-monnaie la plus liquide et est soutenue par une amélioration du sentiment des actions.

L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie a augmenté de 1 point à 12 jeudi et reste dans une « peur extrême ».

L’avocat de Ripple, Stuart Alderoty, a critiqué la position du président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, et le désir de la SEC de prendre le contrôle administratif du marché de la crypto-monnaie.

Stellar fournira sa technologie à la Banque centrale du Brésil pour développer la monnaie numérique.