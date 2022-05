Ethereum Beacon Chain connaît une réorganisation de sept blocs : que se passe-t-il ? | Cryptomonnaie

Avant la fusion provisoirement prévue pour le mois d’août, la chaîne Beacon d’Ethereum a connu hier une réorganisation en sept blocs (reorg).

Selon les données de Beacon Scan, le 25 mai, sept blocs du numéro 3 887 075 à 3 887 081 ont été éliminés de la chaîne Beacon entre 08 h 55 min 23 s et 08 h 56 min 35 s UTC.

Le terme réorganisation fait référence à un événement dans lequel un bloc qui faisait partie de la chaîne canonique, comme la chaîne Beacon, est éliminé de la chaîne en raison d’un bloc concurrent qui le bat.

Cela peut être le résultat d’une attaque malveillante d’un mineur disposant de ressources élevées ou d’un bogue. De tels incidents voient la chaîne bifurquer ou se dupliquer involontairement.

À cette occasion, les développeurs estiment que le problème est dû aux circonstances plutôt qu’à quelque chose de grave comme un problème de sécurité ou une faille fondamentale, avec un «proposer boost fork» mis en évidence en particulier. Ce terme fait référence à une méthode dans laquelle des proposants spécifiques ont la priorité pour sélectionner le bloc suivant dans la blockchain.

Le développeur de Core Ethereum, Preston Van Loon, a suggéré que la réorganisation était due à une « segmentation non triviale » des nouveaux et anciens logiciels de nœud client, et n’était pas nécessairement quelque chose de malveillant. Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a qualifié la théorie de « bonne hypothèse ».

Bloquer la réorganisation : Beacon Scan

Martin Köppelmann, le co-fondateur de la chaîne Gnosis compatible EVM a été l’un des premiers à souligner l’événement via Twitter hier matin, notant que cela « montre que la stratégie d’attestation actuelle des nœuds doit être reconsidérée pour aboutir, espérons-le, à une chaîne plus stable ! (des propositions existent déjà).

En réponse à Köppelmann, Van Loon a provisoirement attribué la réorganisation à la fourchette de boost du proposant qui n’avait pas encore été entièrement implémentée :

«Nous soupçonnons que cela est dû au fait que la mise en œuvre du choix de fourche Proposer Boost n’a pas été entièrement déployée sur le réseau. Cette réorganisation n’est pas un indicateur d’un choix de fork défectueux, mais une segmentation non triviale des logiciels clients mis à jour et obsolètes.

«Tous les détails seront rendus publics une fois que nous aurons un degré élevé de confiance concernant la cause profonde. Attendez-vous à un post-mortem de la part de la communauté du développement client ! il ajouta.

Plus tôt dans la journée, un autre développeur, Terence Tsao, a fait écho à cette hypothèse à ses 11 900 abonnés sur Twitter, notant que la réorganisation semblait être causée par « des nœuds boostés ou non boostés dans le réseau et le moment d’un bloc arrivant très tard ».

Étant donné que le coup de pouce du proposant est un changement qui ne rompt pas le consensus. Avec l’asynchronicité du calendrier de publication du client, le déploiement s’est fait progressivement. Tous les nœuds n’ont pas mis à jour le boost du proposant simultanément.

Van Loon a pris la parole lors de la conférence Permissionless la semaine dernière et a déclaré que la fusion et le passage à la preuve de participation (PoS) pourraient avoir lieu en août « si tout se passe comme prévu ».

Alors que la réorganisation soulèvera certainement des questions sur cette chronologie potentielle, Van Loon et les autres développeurs n’ont pas encore précisé si cela aura un impact.