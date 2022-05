Les pays en développement adorent le métaverse, les nations riches pas envie : enquête du WEF | Cryptomonnaie

Les pays en développement ont plus du double du nombre de personnes convaincues que le métaverse aura un impact sur leur vie et ils l’utiliseraient quotidiennement par rapport aux pays développés.

Selon une enquête menée pour le Forum économique mondial (WEF), l’engouement pour le métaverse et la réalité virtuelle ou augmentée (VR/AR) est beaucoup plus grand dans les pays en développement que dans les pays à revenu élevé.

La société d’études de marché Ipsos a publié les résultats de l’enquête le 25 mai, montrant que le concept est désormais largement reconnu : 52 % des plus de 21 000 adultes interrogés dans 29 pays connaissent le métaverse et 50 % ont des sentiments positifs à l’idée de s’y engager dans la vie quotidienne. .

La Chine, l’Inde, le Pérou, l’Arabie saoudite et la Colombie étaient les cinq premiers pays où les deux tiers ou plus des répondants ont déclaré avoir des sentiments positifs à son égard.

La Chine avait le taux le plus élevé, avec 78 % d’entre eux nourrissant des sentiments positifs à l’égard de l’utilisation quotidienne d’un métaverse, suivi de l’Inde à 75 %.

Sentiments par pays de s’engager dans un métaverse dans la vie quotidienne, les zones plus sombres indiquent un pourcentage plus élevé de sentiments positifs dans cette région. Source : Ipsos

Les pays les moins bien notés avec moins d’un tiers des répondants positifs à l’égard du métaverse étaient également les pays aux revenus les plus élevés.

Le Japon a obtenu le score le plus bas avec seulement 22 % d’entre eux affichant des sentiments positifs, suivi du Royaume-Uni (26 %), de la Belgique (30 %), du Canada (30 %), de la France (31 %), puis de l’Allemagne (31 %).

Fait intéressant, le concept était également moins familier dans ces pays à revenu élevé, avec moins de 30 % en France, en Belgique et en Allemagne.

La Turquie était la plus familière avec le métaverse à 86 %, suivie de l’Inde (80 %), de la Chine (73 %) et du pays à revenu plus élevé de la Corée du Sud (71 %). La Pologne a obtenu le score le plus bas avec 27 %.

Les répondants ont également été interrogés sur les domaines de la vie dont ils conviennent que le métaverse aura le plus d’impact. Des pays en développement tels que l’Afrique du Sud, la Chine et l’Inde ont convenu que des domaines tels que l’apprentissage virtuel, le divertissement, la socialisation numérique et même des applications telles que la chirurgie à distance auraient un impact sur la vie des gens.

Encore une fois, les répondants du Japon, de la Belgique et de la France à revenu élevé avaient les pourcentages les plus faibles de ceux qui convenaient que les applications Metaverse changeraient considérablement la vie des gens.

Les pays en développement semblent être plus enthousiastes à propos de la crypto et de la blockchain dans tous les domaines, selon un rapport d’avril de l’échange de crypto-monnaie Gemini qui a souligné que la moitié des répondants en Inde, au Brésil et dans la région Asie-Pacifique ont acheté leur première crypto-monnaie en 2021.

Le rapport a fait valoir que l’inflation et la dévaluation monétaire sont les moteurs de l’adoption de la crypto dans ces régions, indiquant que les résidents des pays qui ont connu une dévaluation monétaire de 50 % ou plus étaient cinq fois plus susceptibles de planifier l’achat de crypto que les pays qui ont connu moins d’inflation.