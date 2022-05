Après le tweet d’Armstrong, l’organisme indien chargé de la politique de cryptomonnaie déclare qu’il n’y a pas d’outrage au tribunal contre RBI | Cryptomonnaie

Le mois dernier, le PDG de Coinbase a suggéré que « l’interdiction fantôme » des échanges cryptomonnaies de la RBI violait une décision de la Cour suprême.

L’organisme politique qui représente les intérêts de l’industrie indienne de la cryptomonnaie ne prévoit pas de déposer une contestation judiciaire contre la Reserve Bank of India (RBI).

« Nous n’avons pas l’intention de déposer une contestation pour outrage au tribunal », a déclaré un porte-parole de l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI) à CoinDesk à propos du PDG de Coinbase (COIN), Brian Armstrong, évoquant l’idée d’une action en justice contre la Reserve Bank of India. (RBI).

Des questions difficiles et de bonnes questions pour NPCI et RBI en Inde. Leur « interdiction fantôme » est-elle une violation de la décision de la Cour suprême ?https://t.co/59tbDH1zLS — Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 25 avril 2022

Le tweet d’Armstrong

Le PDG de Coinbase a semé la graine d’une contestation devant la Cour suprême en tweetant pour demander si « l’interdiction fantôme » de la RBI – dans laquelle les processeurs de paiement ont interrompu les échanges cryptomonnaies locaux – était une violation d’une décision de la Cour suprême de 2020. Son tweet est venu après le lancement malheureux de son entreprise en Inde, qui a conduit Coinbase à quitter le pays quelques jours plus tard. Armstrong a plus tard souligné la « pression informelle » de la RBI comme raison de la sortie.

« Je ne voudrais pas commenter les observations spéculatives faites par des individus à l’extérieur », a déclaré plus tard le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, dans une interview à CNBC TV 18.

À partir de 2018, la RBI avait effectivement interdit aux banques par le biais d’une notification de soutenir ou de s’engager dans des transactions cryptomonnaies. La Cour suprême a cependant annulé cette règle au début de 2020.

Obstacles procéduraux

Sur le plan procédural, des sources juridiques affirment qu’une contestation pour outrage au tribunal est techniquement mieux déposée par le requérant initial devant la Cour suprême, qui dans ce cas serait l’IAMAI. S’il ne s’agit pas du requérant initial, une entité individuelle souhaitant porter plainte pour outrage au tribunal doit d’abord prouver en quoi elle est une partie lésée dans l’affaire. C’est en soi un obstacle procédural délicat.

Des sources ont indiqué des opinions divergentes concernant la position de l’IAMAI. Bien qu’il n’existe aucune divergence d’opinion entre les principaux acteurs sur la décision collective de l’IAMAI d’éviter une bataille juridique contre la RBI, il existe des acteurs moins influents qui pensent qu’une contestation judiciaire est la meilleure voie à suivre.

Au moins une personne a indiqué que, légalement, tous les canards sont alignés pour déposer une contestation pour outrage au tribunal – qui comprend les approbations de financement et de procédure judiciaire – mais, pour l’instant, l’organisme de l’industrie (IAMAI) est sans équivoque contre l’idée.