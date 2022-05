Prédiction des prix des crypto-monnaies : Dogecoin, Terra et Bitcoin – American Wrap 25 mai | Cryptomonnaie

Haussier ou baissier ? Le prix Dogecoin est prêt pour un pic de volatilité

Le prix Dogecoin continue d’afficher le besoin d’équilibre dans la forte baisse des prix. Les baissiers ont pu court-circuiter l’actif numérique avec des vagues d’impulsion prolongées depuis le 12 mai. La consolidation actuelle s’enroule de manière imprévisible. Cela pourrait être une preuve précoce d’épuisement baissier. Les traders intrajournaliers devraient rechercher une configuration tronquée en cinq vagues avant que le prochain rallye haussier ne se produise.

La fourche LUNA de Terra pourrait arriver demain, voici comment vous devez vous préparer

Le testnet LUNA 2.0 de Terra est maintenant en ligne, l’instantané pourrait avoir lieu le 26 mai et le lancement du réseau principal devrait avoir lieu dès le vendredi 27 mai, complétant ainsi le fork LUNA. Le lancement du réseau principal de Terra sera accompagné d’un airdrop pour les détenteurs éligibles de LUNA et UST. Les dénonciateurs de la communauté Terra ont rassemblé un soutien juridique et un fonds de litige pour intenter une action en justice contre Terraform Labs et ses co-fondateurs.

1/10 Si vous n’êtes pas au courant, Terra 2 testnet est en ligne. Mainnet est mis en ligne vendredi. C’est en train d’arriver ! Combien d’airdrop vais-je obtenir ? Quel est l’intérêt de Terra 2 ? Quels protocoles participeront? Tout ce que vous devez savoir sur Terra 2. — Commande orbitale (,) (@orbital_command) 24 mai 2022

Pourquoi des analystes techniques renommés pensent que le prix du Bitcoin a atteint un creux

Le prix du bitcoin a récemment été dominé par un sentiment baissier, mais la tendance BTC pourrait s’approcher d’un revirement. Plusieurs analystes de premier plan de la communauté cryptomonnaie affirment que l’évolution des prix du Bitcoin s’est développée de manière plus irrégulière au fil des ans et que la diminution des «cycles» implique que le Bitcoin a atteint un creux.