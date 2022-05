Breaking: Le crash de Luna aurait pu être intentionnel, voici pourquoi | Cryptomonnaie

À la suite de la crypto-monnaie Luna et du stablecoin UST, qui sont tous deux liés à la blockchain Terra, le marché de la crypto-monnaie s’est effondré et a du mal à se redresser, certains prédisant même l’effondrement de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie.

C’est ce qui s’est passé

Luna Foundation Guard (LFG), une organisation à but non lucratif destinée à maintenir la valeur de TerraUSD stable, avait été amasser de grandes réserves de crypto-monnaies pour soutenir le peg, dont plus de 80 394 BTC. Cependant, contrairement à l’USDT, TerraUSD n’était soutenu par aucun des actifs traditionnels tels que les liquidités, les bons du Trésor ou d’autres actifs. La stabilité supposée de sa valeur a été déterminée par des algorithmes qui l’ont liée à Luna.

Pendant ce temps, Terraform Labs a levé plus de 200 millions de dollars auprès d’entreprises comme Lightspeed Venture Partners et Galaxy Digital pour financer des projets basés sur LUNA, malgré les doutes des critiques sur la technologie.

La valeur totale de Luna dépassant les 40 milliards de dollars, les commerçants individuels et les riches investisseurs ont été emportés par une frénésie d’excitation.

Le prix du jeton LUNA a plongé lorsque le stablecoin UST de Terra Luna, soutenu par des jetons LUNA et des milliards de Bitcoins, s’est retiré du dollar américain le 7 mai. Après l’effondrement de TerraUSD, le LFG dépensé une grande partie de son Bitcoin pour le soutenir – mais rien n’a fonctionné.

Le 13 mai, UST a plongé à un niveau historiquement bas de 0,04495199 $ et a déclenché une spirale de la mort pour son jeton sœur Luna. La blockchain Terra était arrêté.

Certains trouvent cela préoccupant, rappelant le déclencheur de la crise financière de 2008 – l’effondrement de Lehman Brothers. Les pièces stables sont conçues pour maintenir un ancrage 1-1 avec le dollar et rester à l’abri de la volatilité, mais l’UST a faibli et s’est éloigné de 1 $, laissant ses détenteurs avec des milliards de dollars de pertes. Les détenteurs de LUNA et d’UST ont perdu 40 milliards de dollars combinés – un cas classique de battage médiatique de la cryptomonnaie devenant une réalité.

Même le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, est tombé dans le panneau, plaisanterie il était « à nouveau pauvre » après que les investissements de la bourse dans Luna soient tombés à 2 200 dollars contre 1,6 milliard de dollars. Aux yeux des investisseurs particuliers, il n’y avait pas de quoi rire puisque certaines personnes qui avaient investi dans Luna ou TerraUSD étaient véritablement désespérées et partageaient des listes de lignes d’assistance téléphonique pour le suicide.

Il y a quelque chose qui cloche à ce sujet

Tout a commencé le 7 mai lorsque certains grands investisseurs ont vendu pour 500 millions de dollars d’UST sur Anchor, un protocole d’épargne qui sert de plus grand puits d’approvisionnement d’UST.

Bien que LUNA ait commencé à chuter lourdement, Terra renvoyé préoccupations à l’époque.

Après que la valeur de l’UST a commencé à baisser le 9 mai, le LFG a décidé de vendre des Bitcoins et de commencer à acheter de l’UST afin de rétablir l’arrimage avec le dollar, mais cette décision a entraîné une nouvelle réduction de l’arrimage et LUNA est entrée dans une spirale mortelle. Les réserves du LFG ont été vidées des adresses Bitcoin le lendemain.

Source : Bitinfocharts.com

La situation ressemblait plus à la vente de vos vaches pour acheter des moutons qui sautaient d’une falaise, de sorte qu’il ne vous restait plus que des moutons morts. Ne serait-il pas plus logique de garder le BTC et de l’utiliser pour rembourser la communauté ou de recommencer à zéro avec ?

Une autre question sans réponse est pourquoi il n’y avait pas de mécanisme de verrouillage. L’offre de Luna a grimpé à plus de 6,5 billions au cours de sa spirale de la mort. Ils ont juste continué à le frapper jusqu’à la fin.

Aucune banque centrale, aussi désespérée soit-elle, n’émet trop d’argent. Imaginez que la Réserve fédérale imprime des billions de dollars aujourd’hui pour aider l’économie américaine. C’était totalement irresponsable de la part de Terra d’agir ainsi.

Où est le BTC du LFG maintenant ?

L’effondrement du stablecoin UST de Terra a soulevé des questions sur ce qui est exactement arrivé au Bitcoin détenu dans la réserve LFG pour empêcher exactement une telle situation de se produire. Terra a-t-il vraiment vendu du BTC pour protéger le peg UST ?

Les outils d’analyse de la blockchain d’Elliptic ont suivi le mouvement des réserves UST après son effondrement.

Le LFG annoncé le 9 mai, il prêterait 750 millions de dollars de BTC à des sociétés de négoce de gré à gré pour protéger l’ancrage UST, et le co-fondateur de Terra, Do Kwon, plus tard clarifié que le Bitcoin sera échangé.

Le même jour, 22 189 BTC – d’une valeur d’environ 750 millions de dollars à l’époque – ont été transférés d’une adresse Bitcoin liée au LFG vers une autre. Cette même adresse a ensuite reçu 30 000 BTC – alors d’une valeur d’environ 930 millions de dollars – d’autres portefeuilles LFG. Quelques heures plus tard, ces 52 189 BTC ont été transférés sur un seul compte à l’échange de crypto-monnaie Gemini à travers plusieurs transactions Bitcoin. Les actifs ne peuvent pas être retracés plus avant ou déterminés s’ils ont été vendus pour soutenir le prix UST, selon Elliptic.

Source : Elliptic.co

Cela a laissé Terra avec 28 205 BTC dans ses réserves, qui ont été transférées en une seule transaction à Binance le 10 mai. L’envoi d’actifs à un échange ne garantit pas qu’ils ont été échangés contre d’autres actifs, il est donc impossible de savoir si ces Bitcoins ont été vendus pour UST ou simplement déplacés dans une direction inconnue.

Source : Elliptic.co

La conclusion finale d’Elliptic est que ceux qui recherchent une compensation pour les pertes subies à la suite d’une exposition à l’UST peuvent être intéressés à déterminer si ces Bitcoins restent sur ces bourses.

La panique du marché a rendu quelqu’un riche

Une onde de choc a frappé le marché de la cryptomonnaie avec le crash de l’UST, créant un véritable gâchis. Le marché était à un point de peur extrême, où même les analystes les plus optimistes se demandaient si la crypto-monnaie était vraiment condamnée.

Après le désancrage de l’UST, le plus grand stablecoin du monde, Tether (USDT), s’est un peu écarté de son ancrage au dollar, suscitant une énorme inquiétude. Il a rapidement récupéré, cependant, calmant les nerfs de tout le monde.

Au milieu de ce gâchis, les portefeuilles Bitcoin les plus riches accumulaient la crypto-monnaie phare lorsque son prix était bas.

Selon le NYT, les crashs de l’UST et de Luna ont nui aux commerçants de détail, mais pas aux entreprises d’investissement qui ont encaissé tôt et réalisé d’énormes bénéfices.

Dans une course effrénée pour découvrir ce qui a causé la disparition d’UST et de LUNA, le fondateur de l’ADA, Charles Hoskinson, a affirmé que Blackrock et Citadel avaient emprunté 100 000 bitcoins à Gemini, en avaient échangé 25 % contre UST, puis avaient jeté BTC et l’avaient racheté à bas prix, empochant la différence.

La source

Ces allégations ont toutefois été refusé par toutes les parties concernées. Il y avait même un communiqué de presse de BlackRock déclarant qu’ils n’avaient aucune implication dans les crashs de LUNA et UST. Charles Hoskinson a supprimé le tweet plus tard.

Quel avenir pour terra ?

Beaucoup de gens pensent que l’histoire de Luna est terminée, mais le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a présenté une proposition de gouvernance demandant aux membres de la communauté si le stablecoin UST devait être abandonné et une nouvelle blockchain devrait être créée à sa place.

La nouvelle blockchain Terra serait divisée en deux selon le plan de Kwon. Il y aurait deux chaînes fonctionnant simultanément en même temps, mais chacune fonctionnerait différemment.

Pendant ce temps, Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, investisseur milliardaire, qui avait été un fervent partisan de Terra, a déclaré dans une lettre publique que Galaxy avait investi dans Luna dès 2020 parce qu’il avait un « potentiel de croissance important », mais il a fini par être « une grande idée qui a échoué. »

Par conséquent, il semble plus probable que le respect des investisseurs ne puisse pas être restauré et que Luna soit bel et bien terminée, quelles que soient les tentatives de Do Kwon pour sauver la face.

En bout de ligne

Malgré le fait qu’il n’y a aucune preuve directe de qui était responsable de l’accident ou s’il était en fait intentionnel, il est clair que quelqu’un a fait un meurtre quand il s’est produit, tandis que les commerçants ordinaires et les investisseurs de détail ont subi des pertes extrêmement graves.

Entre-temps, la valeur de Bitcoin s’est rétablie pour s’échanger à près de 30 294 $ au moment de la rédaction, il est donc soulagé que le marché de la cryptomonnaie et Bitcoin soient là pour rester. Nous devrions apprendre de cette affaire à ne pas investir plus que nous ne pouvons nous permettre de perdre, à ne pas croire aveuglément à des projets même solides et à bien réfléchir avant de prendre des décisions d’investissement importantes.