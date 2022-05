Comment le prix d’Algorand se prépare à liquider les traders | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand devrait compléter un triangle baissier, cassant le support mensuel S1.

ALGO pourrait être sous-évalué vers 0,30 $, mais attendez-vous à un changement significatif du sentiment alors que les haussiers augmentent l’action des prix.

Un piège à traders se profile donc et pourrait voir une violente compression vers 0,50 $, faisant grimper le prix de 60 %.

Algorand (ALGO) est sur le point de prendre du recul mais ensuite de rallier un long chemin avec la suppression définitive d’un élément baissier. Après l’achèvement d’un triangle baissier, les haussiers auront la possibilité de se lancer dans l’action des prix à des prix considérablement réduits, puis d’augmenter le prix de 60% dans ce qui sera le plus grand piège à traders et le plus grand resserrement de l’histoire d’ALGO. Si les traders peuvent bien jouer leurs cartes, même une remontée vers 0,60 $ est possible.

ALGO est prêt pour une courte pression avec des traders susceptibles d’envahir la scène

Le prix d’Algorand (ALGO) devrait compléter un triangle baissier – avec la ligne de tendance noire descendante à partir de 0,50 $ comme hypoténuse et la ligne de base comme S1 mensuel autour de 0,41 $. Cela devrait entraîner une baisse initiale du prix d’Algorand, environ vers 0,30 $, l’indice de force relative (RSI) revenant dans la zone de survente. Cependant, les traders n’étant pas incités à se rallier davantage, les haussiers devraient avoir un déjeuner gratuit pour participer à l’action des prix, déclenchant un revirement rapide vers 0,50 $, à partir de là, revenant au-dessus du triangle baissier et attrapant les traders dans un piège à traders, qui les fera sortir.

Le prix ALGO – une fois qu’il atteindra 0,30 $ ou même 0,23 $ – rebondira et formera une cassure très violente qui tranchera comme un couteau dans le beurre jusqu’à 0,30 $. L’élément critique ici est que les traders qui ne font pas partie de l’action des prix ne poursuivent pas le mouvement, mais attendent plutôt une consolidation à 0,50 $ et y entrent pour un rallye vers 0,65 $. À ce niveau, il y a une résistance technique quadruple de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours, la ligne de tendance descendante rouge, le pivot mensuel et un niveau pivot historique à partir du 24 février.

Graphique journalier ALGO/USD

À risque, une autre correction d’environ 45 % vers 0,23 $, qui est la dernière ligne de défense avant une baisse en dessous de 0,20 $ et le niveau de support mensuel S2. Bien que ce niveau soit déjà mentionné dans le paragraphe ci-dessus, il faudrait un rebond rapide de ce niveau, en quelques minutes seulement. Dans un cas, ALGO se consolide à 0,23 $ et se négocie à ce niveau pendant plusieurs jours, commence même à former une compression à la baisse, attendez-vous alors à d’autres pertes.