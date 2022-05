Pourquoi le prix MATIC prépare le terrain pour une éruption | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon se consolide au-dessus du niveau de support de 0,62 $.

Le prix MATIC devrait grimper à la hausse grâce au rallye des actions ce matin.

Avec la poussière qui retombe en Asie et une période plus calme qui approche, le prix MATIC devrait remonter au-dessus de 1,00 $.

Le prix du Polygon (MATIC) a eu du mal à trouver un plancher favorable pour que les traders mettent un pied dans la porte et que l’action des prix augmente. Maintenant, cependant, un plancher semble avoir été identifié à 0,62 $, l’action des prix se consolidant juste au-dessus. Cela montre que les vendeurs rencontrent de nombreux acheteurs alors que le prix se négocie lentement sur le côté. Très silencieusement, le prix a franchi la ligne de tendance descendante rouge, ouvrant la voie au prix MATIC pour remonter vers 1,18 $, où il fait face à un triple plafond à la hausse.

MATIC devrait démarrer pendant la saison estivale avec des gains de 75% prévus

Le prix du Polygon a connu quelques semaines de négociation difficiles, mais discrètement, cette tendance à la baisse s’est maintenant arrêtée alors que le dollar recule. Le plancher de support identifié à 0,62 $ tient bon et les acheteurs rencontrent facilement les vendeurs, comme en témoigne l’indice de force relative (RSI), qui s’éloigne lentement de la survente. Avec le facteur supplémentaire que les marchés boursiers commencent à enregistrer plus de jours de gains, un vent favorable semble soutenir l’action des prix de MATIC et la pousser à la hausse.

Le prix MATIC devrait d’abord remonter autour du niveau de support mensuel S1 à 0,80 $, ce qui était vital comme support les 9 et 10 mai. À ce stade, il rencontrera probablement une certaine résistance avant de se diriger vers 0,96 $ et peut-être 1,06 $, car le 1 $ grand chiffre agit comme un aimant de prix. Une fois là-bas, il sera très difficile pour les traders de s’asseoir sur leurs mains et de s’abstenir de prendre des bénéfices alors qu’un triple cap se profile (SMA) à 1,80 $ et 1,87 $, avec la moyenne mobile simple de 55 jours et un double niveau historique pivot. Ces niveaux sont susceptibles de déclencher des prises de bénéfices à coup sûr.

Graphique journalier MATIC/USD

D’un autre côté, les acheteurs pourraient être confrontés à un autre lessivage si l’action des prix s’effondre et que le marché devient surpondéré par les vendeurs. Une telle crampe sur les marchés pourrait provenir d’un titre négatif qui écarte les acteurs du marché. Un bon exemple est la relance de plusieurs missiles balistiques depuis la Corée du Nord, où si l’un d’entre eux devait frapper la Corée du Sud, cela ferait trembler la scène mondiale et ajouterait au poids géopolitique déjà existant de l’incertitude. Le prix Matic verrait alors rapidement les investisseurs se replier et l’action des prix baisser encore vers 0,40 $.