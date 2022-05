Les échanges montrent un soutien initial à la renaissance de Terra en répertoriant le nouveau jeton LUNA | Cryptomonnaie

Les plates-formes de trading de crypto montrent les premiers signes de soutien à la relance du réseau Terra effondré en répertoriant le tout nouveau jeton de Terra, également nommé LUNA.

L’échange HitBTC s’est rendu sur Twitter mercredi pour annoncer que le nouveau jeton de chaîne Luna de Terra sera disponible sur sa plateforme le 27 mai.

La nouvelle survient alors que Terraform Labs se prépare à relancer son protocole le 27 mai et à remplacer l’ancienne chaîne appelée Terra Classic par la nouvelle chaîne appelée simplement Terra, ou Terra 2.0. La nouvelle chaîne ne sera pas un fork car elle sera créée à partir du bloc de genèse qui ne partagera pas l’histoire avec Terra Classic, a déclaré Terraform Labs le 23 mai.

Le nouveau jeton de Terra s’appellera Luna, remplaçant l’ancien jeton appelé Luna Classic (LUNC).

Comme indiqué précédemment, le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a proposé de créer une nouvelle chaîne Terra sans le stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) de Terra à la mi-mai, suggérant des airdrops LUNA parmi les acteurs et les détenteurs de LUNC, les détenteurs d’UST et les développeurs d’applications Terra Classic.

La proposition a immédiatement reçu le soutien de la communauté, avec 91 % des validateurs de Terra votant en faveur de la « renaissance » de Terra au 18 mai. Au moment de la rédaction de cet article, le sondage de la communauté est toujours en cours, avec environ 67 % des électeurs soutenant Terra. renouveau sous le nom de Terra 2.0.

Sondage sur la renaissance du réseau Terra. Source : Station Terra

La renaissance de Terra intervient après que Terraform Labs a arrêté la blockchain Terra le 12 mai, à la suite d’un crash massif de LUNA et UST, le jeton Luna chutant à 99 %.