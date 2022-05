Les malheurs du marché DeFi pèsent sur le prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum montre des signes de stabilisation autour d’une barrière de support vitale à 1 986 $.

Une tendance haussière mineure à 2 200 $ pourrait survenir avant que les baissiers ne reprennent le contrôle.

L’écosystème DeFi semble saigner, emportant l’ETH avec lui.

Le prix d’Ethereum baisse depuis un certain temps et a retrouvé des niveaux qui n’avaient pas été observés il y a près de dix mois. Cette pression est encore exacerbée par l’effondrement de l’écosystème DeFi qui commence à peser sur la valeur marchande de l’ETH.

L’écosystème tombe sous pression

Le prix d’Ethereum était sur le point d’atteindre 5 000 $ il y a environ six mois, mais a chuté de plus de 50 % depuis lors. C’est la dualité frappante de l’écosystème cryptomonnaie qui témoigne de sa volatilité.

Alors qu’Ethereum suit les traces de Bitcoin, l’écosystème DeFi, qui est construit au-dessus de la blockchain ETH, fait également face au poids de ces perspectives négatives. En conséquence, les projets dans cet espace subissent une énorme coupe de cheveux, à la fois en termes de prix du jeton sous-jacent et de valeur totale verrouillée (TVL).

Valeur totale DeFi verrouillée

La TVL de l’écosystème DeFi construit sur Ethereum est passée d’un énorme 107,50 milliards de dollars à 55,30 milliards de dollars. Cette baisse de 48,5 % indique que les utilisateurs paniquent et retirent leurs fonds des produits DeFi.

L’état du DeFi

Curve Finance est une bourse décentralisée et est classée cinquième sur la base de la TVL a vu une baisse de 21% des fonds sur la plate-forme. Aave, Uniswap, Convex Finance et d’autres plates-formes DeFi atteignent à peine le seuil de rentabilité.

L’indice DeFi de DeFi Pulse brosse davantage le tableau de l’hémorragie de l’écosystème DeFi. Cet indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation qui suit la performance des actifs financiers décentralisés sur le marché.

L’indice DeFi contient un total de 14 actifs comme UNI, AAVE, MKR, LRC, YEARN et plus pour suivre les performances des jetons au sein de l’industrie de la finance décentralisée, et peut être utilisé comme synonyme pour représenter la santé de l’écosystème DeFi.

Cet indice se négocie actuellement à 99 $ après avoir atteint un sommet historique de 656 $ en mai 2021, ce qui dénote une baisse de 85 % de sa valeur. Une chute aussi immense représente l’effritement de la confiance des investisseurs.

Indice DeFi Pulse

Bien que les 14 actifs ne représentent peut-être pas une image complète de l’écosystème DeFi, l’indice DeFi de Coingecko suit la capitalisation boursière des 100 meilleurs jetons DeFi. Cet indice a également connu un effondrement massif de 173 milliards de dollars en novembre 2021 à 53 milliards de dollars au moment d’écrire ces lignes, ce qui constitue une chute de 70 %.

Top 100 des pièces DeFi par capitalisation boursière

Quel que soit le potentiel des marchés DeFi et des projets, le récent crash de l’écosystème LUNA-UST a fait chuter Bitcoin et les marchés de la cryptomonnaie. L’effet d’entraînement de cela est le crash des marchés DeFi, qui tire sur le prix d’Ethereum, aidant les traders à poursuivre leur descente.

Le prix de l’Ethereum et l’affaiblissement des perspectives macroéconomiques

Le prix Ethereum traverse une configuration de drapeau baissier, également connue sous le nom de configuration de continuation baissière. L’ETH s’est écrasé de près de 55% entre le 9 novembre 2021 et le 22 janvier 2022, formant le mât d’un motif de drapeau d’traders. Un mouvement lié à la plage sous la forme de bas plus élevés et de hauts plus élevés qui ont suivi la forte baisse est appelé un drapeau.

L’objectif de formation technique est obtenu en ajoutant la hauteur du mât au point de rupture à 2 747 $. Cette règle de mesure révèle que le prix Ethereum pourrait chuter de 34 % supplémentaires pour atteindre son objectif prévu à 1 305 $.

Pour l’instant, l’ETH oscille autour du niveau de support hebdomadaire à 1 986 $, dont une ventilation l’enverra plus bas pour retester la barrière importante à 1 730 $. Un balayage en dessous de ce seuil permettra à l’argent intelligent de collecter les liquidités formées en mai et juillet 2021.

Cependant, un échec à récupérer rapidement au-dessus de ce niveau ouvrira la voie aux baissiers pour faire tomber l’ETH à son objectif de 1 305 $.

Graphique ETH/USDT sur 3 jours

Alors que les aspects théoriques du prix Ethereum sont baissiers d’un point de vue logique, les développeurs, comme toujours, ont choisi d’ignorer les conditions du marché à court terme. Immutable X, une solution de mise à l’échelle de couche 2, 3 pour les NFT, a annoncé une extension de la plate-forme de liquidité à cumul croisé pour les NFT, basée sur StarkNet.

Les projets NFT construits sur différents roll-ups Ethereum Layer 2 et 3 ont des problèmes de fractionnement de la liquidité et l’expansion récente de la solution de liquidité cross-rollup d’Immutable X aidera à résoudre ce problème.

L’annonce a ajouté,

Immutable X mènera la charge en offrant des L3 aux jeux avec plus de 10 millions d’utilisateurs actifs qui nécessitent un débit dédié et ne veulent pas rivaliser avec les autres pour la capacité.

Dans ces conditions, si les traders Ethereum parviennent à produire un chandelier quotidien au-dessus de 3 700 $, cela créera un plus haut sur une perspective macro et invalidera la perspective baissière. Dans un tel cas, l’ETH se ralliera probablement et établira un nouveau record historique à 5 000 $.