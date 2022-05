Soyez prêt pour que Bitcoin mette fin à la consolidation avec une baisse | Cryptomonnaie

Les fluctuations de Bitcoin continuent de se réduire, ce qui signifie que le printemps est encore plus comprimé. La limite inférieure de la fourchette de négociation est passée à 29 000 $, d’où le BTCUSD a reçu un soutien depuis le début de la négociation active à New York. La limite supérieure du triangle formé s’est déplacée à 30,5 000 $ par rapport aux prix actuels à 30,0 000 $, reflétant un gain de 1,8 % au cours des dernières 24 heures.

Ethereum a ajouté 0,3 % au cours des dernières 24 heures, avec d’autres altcoins dans le top 10, passant d’une baisse de 2,9 % (Avalanche) à une hausse de 1,0 % (BNB), mais tous s’en sortent moins bien que le produit phare de la cryptomonnaie.

La capitalisation totale des pièces, selon CoinMarketCap, a augmenté de 1,1 % pour atteindre 1,28 billion de dollars, avec l’indice Bitcoin Dominance en hausse de 0,4 % à 44,7 %. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies était en baisse de 1 point à 11 mercredi et reste dans une « peur extrême ».

Le prix du Bitcoin est en mode consolidation, tout aussi dangereux pour les haussiers que pour les baissiers. Les deux gagnent en liquidités au fil du temps et s’habituent aux prix actuels.

Du côté du cycle de marché, il y a plus de chances que la consolidation actuelle aboutisse à une rupture de la limite inférieure et à la liquidation des ordres stop, renforçant la dynamique baissière initiale.

Derrière les perspectives pessimistes se cache un resserrement de la politique monétaire avec un ralentissement de la croissance économique, qui place les investisseurs de détail dans le mode de retrait des capitaux de la crypto-monnaie au profit de la consommation. Cela n’aide pas que les attentes de devenir riche rapidement grâce aux crypto-monnaies ne portent pas leurs fruits, car le bitcoin vaut autant maintenant qu’il ne l’était au début de 2021.

Investir dans l’industrie devient plus professionnel, allant au-delà des tentatives naïves d’acheter et de conserver. Selon CoinShares, les investisseurs retirent de l’argent du bitcoin et investissent dans des chaînes de blocs qui prennent en charge les contrats intelligents, tels que Cardano et Polkadot. Les sorties nettes de capitaux des fonds cryptomonnaies la semaine dernière se sont élevées à 141 millions de dollars.

La BCE a averti que la forte corrélation entre la crypto-monnaie et les marchés boursiers est généralement observée en période de conditions économiques difficiles et ne permettra plus la diversification des portefeuilles d’investissement avec des actifs numériques.