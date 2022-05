Le support d’OpenEthereum se termine avec la fusion qui approche à grands pas | Cryptomonnaie

L’un des clients Ethereum (ETH) les plus populaires, OpenEthereum a mis fin à la prise en charge de son logiciel en vue de la prochaine fusion Ethereum.

OpenEthereum crée des «clients» ou des logiciels utilisés pour interagir avec le réseau Ethereum permettant à quiconque de créer un nœud Ethereum pour exploiter la crypto-monnaie qui utilise actuellement un mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW).

Dans un fil Twitter, l’équipe d’OpenEthereum a expliqué qu’avec l’approche de la fusion et que la base de code héritée devenait « de plus en plus difficile à gérer » en raison de son âge, c’était le bon moment pour mettre fin au support.

Le projet appartenait auparavant à la société d’infrastructure blockchain Parity Technologies avant de passer la propriété à l’organisation autonome décentralisée (DAO) OpenEthereum en décembre 2019.

Au moment où Parity a écrit, ils voulaient s’assurer que la base de code est « maintenue et existe aussi longtemps que la communauté la trouve utile », a écrit OpenEthereum :

L’utilité a suivi son cours et nous attendons avec impatience la prochaine phase d’une infrastructure de blockchain propre, verte et massivement évolutive.

L’équipe OpenEthereum a écrit que les clients « bien documentés » devaient « naviguer dans la fusion à venir et passer avec succès à la preuve de participation (PoS) », invitant les utilisateurs à changer de clients vers d’autres fournisseurs tels que Nethermind ou Erigon.

La fusion est le nom de la mise à niveau prévue de la blockchain Ethereum qui fusionnera la chaîne Beacon de preuve de participation existante lancée en décembre 2020 dans le réseau principal de preuve de travail actuel qui valide les transactions sur le réseau.

La mise à niveau prévue a connu des retards constants depuis sa première proposition en 2016 et avait initialement une date de déploiement de 2019. On pensait que la fusion se produirait à la mi-2022, mais des retards se sont produits en avril.

En raison de la prochaine fusion de Repsten testnet, le développeur d’Ethereum, Preston Van Loon, a déclaré la semaine dernière que la mise à niveau aurait lieu en août 2022 « si tout se passe comme prévu ».