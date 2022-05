Le fondateur de WeWork se réinvente avec une plateforme de crédit de crypto-carbone de 70 millions de dollars | Cryptomonnaie

Le fondateur et milliardaire de l’espace de coworking, Adam Neumann, s’essaye à l’espace cryptomonnaie, levant 70 millions de dollars pour sa plate-forme de technologie climatique alimentée par la blockchain Flowcarbon.

Trois ans après avoir été évincé de son poste de PDG de WeWork, Adam Neumann a sauté dans le train de la crypto, levant 70 millions de dollars lors du premier tour de financement majeur pour son entreprise de technologie climatique Flowcarbon.

Le projet vise à rendre le commerce du carbone plus accessible en mettant des crédits carbone sur la blockchain.

Neumann est un homme d’affaires et investisseur israélo-américain célèbre pour son rôle dans la fondation du fournisseur d’espaces de coworking WeWork en 2010, une entreprise autrefois annoncée comme l’avenir des espaces de travail.

Cependant, tout s’est effondré en 2019 lorsque la société a tenté d’entrer en bourse, ce qui a plutôt levé le voile sur le modèle commercial non rentable de WeWork et les bouffonneries de leadership douteuses. La société est passée d’une valeur privée de 47 milliards de dollars en août 2019 à parler de dépôt de bilan six semaines seulement après, avec la pression de Neumann pour qu’il démissionne de son poste de PDG.

Adam et sa femme, Rebekah Neumann, ont été répertoriés comme co-fondateurs de Flowcarbon, avec le PDG Dana Gibber et la directrice de l’exploitation Caroline Klatt – tous deux co-fondateurs de Headliner Labs, une société qui crée des chatbots alimentés par l’IA pour les grandes marques de médias. . Ilan Stern, un autre co-fondateur de Flowcarbon, dirige le propre family office de Neumann.

Selon Flowcarbon, le récent cycle de financement comprend un financement de 32 millions de dollars des investisseurs de la Silicon Valley Marc Andreessen et Ben Horowitz via leur société de capital-risque crypto a16z. Parmi les autres investisseurs figurent General Catalyst et Samsung Next.

38 millions de dollars supplémentaires ont été collectés lors d’une vente de jetons du premier jeton adossé au carbone de Flowcarbon, le Goddess Nature Token (GNT).

L’entreprise se décrit comme une entreprise pionnière dans le domaine des technologies climatiques travaillant à la construction d’infrastructures de marché sur le marché volontaire du carbone (VCM). Grâce à la tokenisation des crédits carbone sur la blockchain Celo, Flowcarbon veut rendre l’achat, la vente et l’échange de crédits carbone plus accessibles et efficaces que les marchés carbone actuels.

Nous avons mis en évidence @weareflowcarbon dans le rapport State of Crypto de la semaine dernière comme un excellent exemple d’entreprises web3 ayant un impact positif. Le marché de Flowcarbon finance des projets qui réduisent ou éliminent le carbone de l’atmosphère.https://t.co/yntqLkCUdp – cdixon.eth (@cdixon) 24 mai 2022

Le commerce du carbone est un système basé sur le marché conçu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.

Les entreprises qui produisent des émissions de carbone peuvent acheter des crédits carbone pour les compenser des projets qui éliminent ou réduisent les gaz à effet de serre de l’atmosphère, tels que les projets de reboisement.

Cependant, Flowcarbon fait valoir que le marché volontaire du carbone est actuellement «inefficace, opaque et inaccessible», avec des courtiers et des consultants facturant jusqu’à 20% de frais, de nombreuses transactions conclues à huis clos et des prix incohérents pour le crédit carbone en fonction de l’acheteur.

Alors que les marchés des crédits carbone pourraient atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2030 (via le rapport McKinsey), nous devons intégrer les principes d’ouverture, de transparence et d’accessibilité du Web3 pour faciliter l’action collective nécessaire pour lutter contre le changement climatique. – AriannaSimpson.eth (@AriannaSimpson) 24 mai 2022

La solution de Flowcarbon au marché volontaire du carbone n’est pas unique. D’autres projets visant à faciliter l’achat et la vente de crédits carbone tokenisés incluent Toucan Protocol, JustCarbon et Likvidi.

Arianna Simpson, associée générale chez a16z, a déclaré que c’était un domaine évident qui pourrait bénéficier de la technologie blockchain.

« Le marché du carbone est extrêmement opaque et nous pensons que la demande de compensations dépasse rapidement la vitesse à laquelle l’offre peut être augmentée, en particulier pour les projets basés sur la nature. La tokenisation est une solution évidente.