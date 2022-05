La dernière fois que cela s’est produit, le prix du Shiba Inu a explosé | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a balayé la fourchette basse d’une fourchette de 0,0000114 $ à 0,0000143 $, faisant allusion à un renversement de tendance.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 20 % qui balaie la fourchette à 0,0000143 $.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,0000114 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu est bloqué dans une fourchette pendant près de deux semaines et montre des signes d’explosion prochaine. Les investisseurs intéressés peuvent surfer sur cette vague, qui sera probablement volatile et rapide.

Le prix du Shiba Inu va bientôt grimper

Le prix du Shiba Inu a chuté de 20 % entre le 13 et le 14 mai et a établi une fourchette allant de 0,0000114 $ à 0,0000143 $. Depuis sa formation, SHIB est resté fidèle aux barrières et a balayé la fourchette basse à plusieurs reprises, la dernière en date le 24 mai. La dernière fois que SHIB s’est enroulé et consolidé dans une fourchette étroite, c’était en septembre 2021, qui a été suivi d’une croissance exponentielle. mouvement qui a choqué l’ensemble de l’écosystème crypto. Par conséquent, l’action actuelle des prix laisse également entrevoir la possibilité qu’un tel mouvement se produise.

Pour un mouvement lié à la plage, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’un balayage de l’une des limites soit suivi d’un mouvement dans la direction opposée pour marquer l’autre limite. Étant donné que le creux de la fourchette pour SHIB a été balayé le 24 mai, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu inverse sa tendance.

L’inversion propulsera probablement le prix du Shiba Inu en raison de l’enroulement qui a eu lieu au cours des 11 derniers jours. En conséquence, le rallye à venir permettra aux traders de balayer la fourchette à 0,0000143 $ pour une ascension de 25 %.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour la pièce meme, un chandelier de quatre heures proche en dessous de 0,0000114 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix du Shiba Inu. Dans un tel cas, SHIB pourrait glisser plus bas et revoir le plancher de support de 0,0000106 $.