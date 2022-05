Uniswap dépasse 1 000 000 $ en volume, mais n’a été utilisé que par 3,9 millions d’adresses | Cryptomonnaie

Uniswap a franchi deux étapes importantes ce mois-ci, le DEX dépassant 1 billion de dollars en volume et atteignant environ 3,9 millions d’utilisateurs cumulés ce mois-ci.

Échange décentralisé (DEX) Uniswap a dépassé 1 billion de dollars en volume total de transactions depuis son lancement sur Ethereum fin 2018.

Cela vient d’une base d’utilisateurs relativement petite, ce qui indique qu’il y a beaucoup de potentiel de croissance à venir. Selon les données d’Uniswap Labs, qui sont des contributeurs majeurs au développement du protocole et de l’écosystème, le nombre d’adresses cumulées du DEX a atteint environ 3,9 millions ce mois-ci après un peu plus de trois ans.

Les données ont été publiées via Twitter le 24 mai, l’équipe d’Uniswap Labs notant que: «Au cours des trois dernières années, le protocole a intégré des millions d’utilisateurs dans le monde de DeFi, introduit un commerce équitable et sans autorisation, abaissé la barrière à la fourniture de liquidités .”

1/ Ça a été un sacré tour À ce jour, le protocole Uniswap a dépassé un volume de transactions cumulé à vie de 1 000 milliards de dollars. pic.twitter.com/stFdMDgJPZ – Laboratoires Uniswap (@Uniswap) 24 mai 2022

Uniswap est actuellement pris en charge sur Ethereum et les solutions de mise à l’échelle de couche 2 Polygon, Optimism et Arbitrum. Uniswap Labs a également révélé plus tôt ce mois-ci que le DEX s’étendrait à deux chaînes compatibles EVM dans Gnosis Chain et à la para-chaîne Moonbeam Network basée sur Polkadot.

En termes de volume d’échanges, Uniswap se classe bien devant ses concurrents sur le marché DEX. Les données de CoinGecko montrent que le protocole V3 d’Uniswap a généré 938 millions de dollars de volume au cours des dernières 24 heures, ce qui représente 33 % de la part de marché totale.

En comparaison, PancakeSwap (v2) basé sur Binance Smart Chain se classe deuxième avec 491 millions de dollars et 17,3 % de part de marché.

Lorsque l’on compare les 24 données d’Uniswaps avec les échanges centralisés (CEX), son volume de 938 millions de dollars le place bien derrière des plateformes telles que Binance, FTX et Coinbase qui ont généré 12,2 milliards de dollars, 1,95 milliard de dollars et 1,79 milliard de dollars chacune.

Notamment cependant, le DEX est bien en avance sur certains grands acteurs du secteur de la cryptomonnaie tels que Crypto.com et Kraken qui ont généré 724,9 millions de dollars et 597,4 millions de dollars chacun.

Uniswap a également amassé environ 5,93 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), la cinquième plus grande somme du secteur de la finance décentralisée (DeFi) selon DeFi Llama, tandis que PancakeSwap se classe septième avec 4,27 milliards de dollars de TVL. MakerDAO représente la plus grande plate-forme avec 9,82 milliards de dollars en TVL.

Malgré la capacité d’Uniswap à attirer une forte demande et des liquidités, il n’a pas fait grand-chose pour influencer le prix de son actif natif UNI en 2022. Depuis début janvier, UNI a chuté d’environ 67 % pour se situer à 5,59 $ au moment de la rédaction.

Le sommet historique d’UNI de 44,92 $ était également de retour au début de mai 2021 et a baissé de 87,5 % depuis lors.