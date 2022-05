GameFi et les monnaies carbone pourraient-elles inverser la stigmatisation climatique de la blockchain ? | Cryptomonnaie

Rob Schmitt de Toucan Protocol pense que le jeu blockchain pourrait avoir une bien meilleure réputation environnementale si les jeux intégraient des compensations carbone.

Les jetons non fongibles (NFT) et la technologie blockchain ont développé une stigmatisation malheureuse dans certaines sections de la communauté pour être mauvais pour l’environnement – mais cette perception pourrait-elle être modifiée en intégrant des compensations de carbone dans les jeux NFT ?

GameFi, ou financement des jeux, marie les NFT et les jeux. Les jeux Blockchain représentent près de 12 millions de dollars en volume quotidien pour plus d’un million de joueurs selon le tracker d’applications DappRadar. Le directeur de l’exploitation du protocole Toucan, Rob Schmitt, pense que le volume et ces utilisateurs pourraient être exploités au profit de l’environnement.

Schmitt a déclaré à Cointelegraph que l’utilisation des compensations de carbone comme élément dans les jeux de blockchain pourrait créer « de loin le système le plus respectueux de la planète que nous ayons jamais vu ». Il envisage un espace GameFi qui utilise les compensations carbone comme monnaie du jeu et exhorte les fabricants de jeux à faire preuve de créativité.

« Les jeux n’ont pas besoin d’avoir une économie entière basée sur les compensations, mais ils doivent être intégrés d’une manière qui a du sens », a-t-il déclaré. Schmitt a déclaré qu’il existe déjà des équipes de fabricants de jeux travaillant avec Toucan pour intégrer des compensations de carbone dans leur travail, comme Atlantis World.

Le récit selon lequel «la blockchain tue le monde» est un argument que nous pouvons renverser avec des compensations carbone.

Le protocole Toucan tokenise les compensations carbone certifiées sur le réseau Polygon (MATIC) en tonnes de carbone de base (BCT).

La demande pour que les sociétés de jeux passent au vert s’intensifie alors que le studio de jeux Space Ape Games, qui publie Fastlane, est devenu neutre en carbone en 2019. Green Geeks a rapporté que les éditeurs de jeux SuperCell, Rovio et Sybo compensent les émissions de carbone de leur entreprise.

La perception que la technologie blockchain est mauvaise pour l’environnement est souvent propagée par l’industrie du jeu traditionnel. Le principal magasin de jeux en ligne Steam a interdit tous les titres avec NFT ou crypto-monnaie en octobre dernier. En février, le fournisseur de jeux Itch.io a tweeté que « les NFT sont une arnaque » qui ne sont utiles à rien d’autre qu’à « la destruction de la planète ».

Cette perception négative trahit une méconnaissance des émissions de carbone associées aux différents mécanismes de consensus. Le réseau Polygon et un certain nombre d’autres chaînes axées sur le NFT et les jeux utilisent l’algorithme de consensus Proof-of-Stake (PoS), ce qui signifie que la consommation d’énergie et l’impact environnemental sont considérablement limités.

Cointelegraph a rapporté en avril que l’équipe Polygon avait pour objectif de rendre le réseau neutre en carbone cette année. Les autres réseaux de chaînes de blocs qui prennent en charge les jeux NFT et présentent des empreintes carbone faibles ou neutres incluent Wax (WAX), Solana (SOL) et BNB Chain (BNB). Ethereum (ETH) devrait passer au PoS dans les mois à venir, août étant l’estimation la plus récente pour la fusion.

Alors que la conscience climatique omniprésente est un objectif noble, Schmitt admet que « tout ne doit pas être une action climatique ». De plus, les joueurs ne doivent pas nécessairement être conscients que les jeux qu’ils apprécient peuvent être neutres en carbone car cela ne demande pas beaucoup d’action de leur part pour avoir un effet. Schmitt a dit :

La grande majorité des jeux ne seront pas liés à l’action climatique, mais seule une petite partie d’entre eux est nécessaire pour faire beaucoup de bien.

Il dit que l’activisme climatique n’a pas besoin d’être l’objectif principal des développeurs de jeux, surtout s’ils déploient déjà des travaux sur des chaînes de blocs respectueuses du climat.