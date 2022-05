First Mover Asia: Bitcoin domine mais les altcoins se cachent | Cryptomonnaie

Bien que l’effondrement de Terra ait soulevé des questions existentielles sur l’avenir de DeFi, certains commerçants semblent se préparer à un retour aux altcoins ; BTC reste dans une fourchette inférieure à 30 000 $ dans les échanges de mardi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin monte mais reste en dessous de 30 000 $.

Insights: La domination du Bitcoin est à son plus haut niveau annuel, mais les commerçants préparent une autre saison alternative.

Des prix

Éther (ETH) : 1 978 $ + 0,4 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Ethereum classique ETC +12,8% Plate-forme de contrat intelligente Filecoin FIL +5,2% L’informatique EOS EOS +4,7% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin n’allait nulle part rapidement mardi soir.

La plus grande crypto-monnaie a légèrement augmenté mais se négocie toujours en dessous de 30 000 dollars et à peu près à mi-chemin dans la fourchette de deux mille dollars qu’elle occupe depuis près de deux semaines depuis le crash du stablecoin UST. D’autres cryptos majeurs se sont également ralliés tard pour atteindre le vert, mais pas de beaucoup, alors que les investisseurs s’accrochaient étroitement à leur aversion au risque.

Au moment de la publication, le bitcoin se négociait à environ 29 700 $, soit un gain de 2 %. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a récemment augmenté de moins d’un point de pourcentage, tandis que XRP, SOL et la pièce meme SHIB ont chacun augmenté de plus de 1%. Le prix du Bitcoin a chuté pendant huit semaines consécutives.

« Bitcoin est dans la zone de danger car le sentiment pour les actifs risqués est tombé d’une falaise », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour les Amériques à Oanda.

Les nouvelles macroéconomiques n’ont guère été encourageantes pour les investisseurs.

Les actions de Snap ont chuté de plus de 40% par rapport à leur clôture de lundi après que la société a déclaré que ses revenus et ses bénéfices manqueraient les projections antérieures pour son deuxième trimestre, victime de pressions inflationnistes et de turbulences macroéconomiques. Selon le Wall Street Journal, le PDG de la société, Evan Spiegel, a déclaré dans une présentation avant l’avertissement qu’il avait demandé aux managers de rechercher des économies de coûts. Les géants de la technologie Meta (FB) et Google (GOOG) ont chuté respectivement d’environ 7 % et 5 %

Le rapport sur le logement reflète l’impact de la hausse des taux hypothécaires sur les acheteurs potentiels de maisons qui sont désormais à court de prix des prêts qu’ils auraient pu se permettre lorsque les coûts d’emprunt étaient plus bas plus tôt dans l’année. Parallèlement, l’indice des directeurs d’achats de l’industrie manufacturière et des services a chuté à des plus bas en trois et quatre mois, principalement victimes de la hausse des prix.

Dans la plus petite des bonnes nouvelles, l’indice Bitcoin Fear & Greed, qui a été bloqué dans la zone « peur » au cours du mois dernier et a atteint son deuxième niveau de peur enregistré le plus bas de l’histoire de l’indice la semaine dernière, s’est légèrement amélioré ces dernières jours, suggérant que le sentiment baissier pourrait diminuer, en particulier si le bitcoin dépasse 30 000 $.

Mais Moya d’Oanda a noté que même la baisse des rendements du Trésor, « qui rend la crypto attrayante », n’a pas réussi à émouvoir les investisseurs. « Pour le moment, personne ne veut acheter cette baisse », a-t-il écrit, ajoutant que le bitcoin pourrait tester le support juste au-dessus de 25 000 dollars et que 20 000 dollars restent une possibilité. « Bitcoin ne peut pas se stabiliser tant que Wall Street ne se calme pas et cela pourrait ne pas se produire avant un peu plus longtemps. »

Marchés

Or : 1 866 +0,6 %

DJIA : 31 928 +0,1%

Bitcoin Dominance est à son plus haut niveau annuel, mais les commerçants se préparent pour une autre saison alternative

Alors que le bitcoin continue de se négocier confortablement dans la fourchette de 30 000 $, les données montrent que la domination de la crypto-monnaie sur le marché des actifs numériques a grimpé en flèche et représente désormais un peu moins de 45 % de la capitalisation boursière totale, un sommet pour l’année.

Connaissances

La domination de Bitcoin sur la capitalisation boursière plus large de la cryptomonnaie reflète la tolérance au risque des commerçants et le sentiment du marché. Lorsque les conditions deviennent haussières, les traders transfèrent des capitaux vers Ethereum et d’autres blockchains de couche 1, ou de base, afin de tirer parti du marché de la finance décentralisée (DeFi). De même, un marché baissier ramène les commerçants dans le refuge du bitcoin, «l’or numérique» de la cryptomonnaie.

Avec l’implosion de l’écosystème Terra, de nombreuses couches 1 ont été durement touchées : Solana est en baisse de 50 % au cours du dernier mois, Avalanche est en baisse de 60 % au cours de la même période et Polygon a perdu un peu plus de 53 % de sa valeur.

Graphique de dominance Bitcoin (TradingView)

Selon CoinGlass, les taux de financement de l’éther et des principaux alts jouent en faveur des traders longs. Les taux de financement deviennent négatifs, ce qui signifie que les vendeurs à découvert sont liquidés au profit de ceux qui ont des positions longues.

Il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir déclarer une autre saison des alts, malgré quelques pousses vertes. La valeur totale verrouillée dans les protocoles DeFi, le véhicule dans lequel de nombreux alts sont utilisés, ne montre aucun signe d’amélioration.

DeFiLlama a une valeur totale verrouillée de 111 milliards de dollars, contre environ 205 milliards de dollars au début du mois, avant l’effondrement planétaire de Terra, et bien en dessous des 250 milliards de dollars de DeFi en décembre de l’année dernière.

Données CoinGlass sur les taux de financement (CoinGlass)

De même, le rapport entre les positions longues et les positions courtes a évolué en faveur des positions longues pour l’éther, le DOT et le SOL selon les données de CoinGlass.

Bitcoin (BTC) continue de se négocier dans une fourchette étroite, luttant pour faire une pause décisive au-dessus ou en dessous de 30 000 $. La crypto-monnaie a trouvé un support autour de 27 500 $, ce qui a stabilisé l’action des prix au cours de la semaine dernière.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Les signaux de momentum s’améliorent sur le graphique journalier, mais restent négatifs sur les graphiques hebdomadaire et mensuel. Cela pourrait augmenter le risque d’une rupture de prix, similaire à ce qui s’est produit au début du mois.

Événements importants

Envoi de stockage de données décentralisé dans l’espace, achat de terrains dans le métaverse

Marta Belcher de la Filecoin Foundation a expliqué comment son organisation s’associe à Lockheed Martin (LMT) pour explorer l’envoi de données de blockchain dans l’espace. De plus, Josh Olszewicz de Valkyrie a fourni des informations sur les marchés de la cryptomonnaie et Sam Hamilton de Decentraland Foundation a discuté de la terre virtuelle.

Résultats de Nvidia au deuxième trimestre