Le prix du litecoin cible 80 $ alors que les traders à contre-courant interviennent | Cryptomonnaie

Le prix LTC affiche des hauts plus bas et des bas plus élevés.

Le prix du litecoin s’enroule dans un triangle symétrique.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche à 64.06.

L’action des prix du litecoin se prépare à une forte remontée à 80 $ pour contrebalancer le modèle en triangle qui prend du temps.

Le prix du Litecoin vise 80 $

Le prix du litecoin développe de subtils signaux haussiers qui pourraient surprendre les traders baissiers. Les conditions du marché ont été très banales pour le prix du litecoin depuis la vente initiale du 12 mai. De nombreux commerçants ont probablement abandonné la crypto-monnaie « argent numérique », car la négociation d’une fourchette latérale peut prendre du temps et générer des rendements moins rentables.

Le prix du litecoin est l’une des crypto-monnaies que les analystes ont appelé à tomber dans des objectifs macro beaucoup plus bas. Cependant, la disparition ultime du prix LTC ne semble pas être dans les cartes de cette semaine. Le triangle qui se forme autour du prix du Litecoin peut projeter un objectif de 17 % au-dessus du prix actuel de 69 $ et atterrir l’actif numérique à 80 $. Un deuxième objectif serait de 86 $, soit 17 % au-dessus de la vague D à 73 $. L’entrée la plus sûre sera d’attendre une brèche à la vague D avant d’entrer pour éviter un drawdown.

Graphique LTC/USDT sur 3 heures

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche sous la vague A à 64,06 $. Si les baissiers peuvent franchir ce niveau, un nouveau test à 52 $ sera le prochain objectif probable, entraînant une baisse de 25 % par rapport au prix actuel du Litecoin.