Le prix de Cardano peut-il baisser après avoir perdu 80 % depuis son plus haut niveau historique ? | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano affiche une poursuite baissière hautement probable.

Une autre vente rapide avant le retour des acheteurs est le scénario le plus probable.

Un potentiel de hausse existe mais sera difficile à réaliser.

L’action des prix de Cardano continue de baisser de plus en plus, suivant le marché plus large dans une tendance à la baisse continue. Les cycles temporels indiquent que le soulagement pourrait ne pas arriver avant juin.

Le prix de Cardano entre dans la plus longue tendance à la baisse depuis 2018

Le prix de Cardano a récemment atteint un marqueur significatif et historique. Ce marqueur est ADA qui atteint officiellement la plus longue tendance à la baisse depuis 2018. Par coïncidence, depuis qu’il a atteint ce nouveau jalon, Cardano est sur le point de terminer un cycle de temps extrêmement important.

Dans l’analyse de Gann, les cycles de l’année intérieure de Gann sont utilisés pour identifier le moment où les marchés peuvent trouver de nouveaux sommets ou creux. Auparavant, en mars, nous avions identifié le cycle de 180 jours comme ayant une forte probabilité d’inversion des prix. Cardano a répondu au cycle de 180 jours en mars en ralliant près de 60 %.

Pour le prix Cardano, le troisième cycle le plus puissant de l’année intérieure (90 jours est le premier, 180 jours est le deuxième) est le cycle de 270 jours. 270 jours à partir du sommet historique du 2 septembre 2021, c’est le 30 mai 2022.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Du point de vue de l’action sur les prix, ADA a développé un fanion baissier. Un fanion baissier est un triangle qui se forme après ou pendant une tendance baissière et est souvent une pause dans la tendance avant de reprendre une autre course plus bas. Cela signifierait probablement une baisse de 30 % ou plus vers la zone de valeur de 0,35 $ à 0,30 $ pour le prix Cardano.

0,30 $ à 0,35 $ est une zone de support exceptionnellement puissante. Premièrement, c’est le plus bas de la barre forte mensuelle du retracement de Fibonacci par rapport au plus haut historique. Deuxièmement, 0,30 $ est le point de contrôle du volume 2021 et 0,35 $ est la fourchette supérieure de ce nœud à volume élevé. L’action des prix de Cardano indique qu’un retour dans la fourchette de 0,30 $ à 0,35 $ pourrait être inévitable.