Pourquoi le prix de Binance Coin sème le doute parmi les investisseurs | Cryptomonnaie

L’action des prix BNB signale une turbulence haussière.

Le prix de Binance Coin augmente sous un faible volume.

L’invalidation du scénario de tendance baissière est une brèche à 375$.

Le prix de Binance Coin semble revenir en zigzag, ce qui pourrait entraîner une forte baisse à 217 $.

Le prix de Binance Coin est dans une situation critique

Le prix de Binance Coin semble être l’une des seules crypto-monnaies créant un modèle distinct du reste. Le prix de Binance Coin a eu une tendance à la hausse, imprimant de petits chandeliers haussiers dans la tendance haussière. Les bougies à petit corps ne sont pas égales ou supérieures aux bougies baissières qui ont envoyé BNB dans la tendance baissière vers 217 $. Cela pourrait être une première preuve que la progression actuelle de la tendance haussière de BNB impose aux investisseurs dans les coulisses.

Le prix de Binance Coin monte actuellement dans un canal parallèle à 327 $. Si les haussiers ne peuvent pas créer une action haussière sur les prix au-dessus du canal, toute la tendance haussière depuis le 19 mai à 290 $ sera considérée comme un rallye correctif. Les baissiers, conscients de ce scénario, pourraient tenter de renvoyer le prix de la BNB au point d’origine du canal de tendance et potentiellement plus loin dans 270 $ et 250 $ si les traders intrajournaliers saisissent l’élan baissier.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la tendance baissière se situe à 375 $. Si les haussiers parviennent à exploiter ce niveau avec succès, ils pourraient conquérir la tendance macro et potentiellement envoyer des prix aussi élevés que 465 $, ce qui entraînerait une augmentation de plus de 40 % par rapport au prix actuel du BNB.