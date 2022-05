C’est jusqu’à quel point Bitcoin peut descendre | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre des signes clairs de poursuite baissière.

Une autre baisse de 40% à 50% est de plus en plus probable.

Le potentiel de hausse est limité en taille et en portée.

Le prix du bitcoin continue d’afficher une faiblesse substantielle, avec de nouvelles menaces à la baisse maintenant sur le site.

Le prix du bitcoin approche de nouveaux plus bas de 17 mois

Le prix du bitcoin conserve à peine la zone de valeur de 29 000 $ comme support. 29 000 $ est l’endroit où les plus bas de 2021, le retracement de Fibonacci de 61,8 % et le bas du dernier nœud de volume élevé dans le profil de volume de 2022 existent actuellement.

Le BTC était auparavant tombé en dessous de cette zone lors du flash crash du 12 mai 2022. Bien qu’il y ait eu un certain espoir et des preuves qu’un renversement haussier plus large pourrait se produire, les acheteurs n’ont pas pu ou pas voulu soutenir le prix du Bitcoin plus haut.

En dessous de 29 000 $ se trouve une fourchette très ouverte dans laquelle le prix du Bitcoin pourrait tomber. Les principaux niveaux d’assistance sont les suivants :

23 000 $ – contient le retracement de Fibonacci de 78,6 % à 23 300 $, l’expansion de Fibonacci à 100 % à 23 000 $ et un nœud de volume élevé dans le profil de volume 2020.

15 000 $ – contient un nœud de volume élevé dans le profil de volume 2020 à 15 300 $ et l’expansion de Fibonacci de 161,8 % à 14 500 $.

9 000 $ à 11 000 $ – contient le point de contrôle du volume 2020 à 9 300 $, une extension Fibonacci de 200 % à 11 000 $ et le sommet du nuage mensuel Ichimoku à 10 300 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Pour les traders, il y a deux raisons pour lesquelles il faut s’attendre à une reprise. Premièrement, le prix du Bitcoin se situe dans le cycle de Gann de 180 jours de l’année intérieure, ce qui indique qu’un rebond haussier est hautement probable. Deuxièmement, la mesure du précédent record absolu en avril 2021 montre que plus de 400 jours se sont écoulés. Ceci est important car les mouvements correctifs de Bitcoin culminent souvent dans la plage de 400 à 450 jours.

Tout potentiel de hausse est susceptible d’être limité au retracement de Fibonacci de 50 % et à Kijun-Sen dans la zone de valeur de 34 000 $.