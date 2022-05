Pourquoi le prix XRP est prêt à pomper | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation devrait revenir au-dessus de 0,50 $ alors que le sentiment évolue en faveur des haussiers.

Le prix du XRP est sur une trajectoire de rallye d’au moins 20 %.

Attendez-vous à voir un afflux continu d’investisseurs et d’argent frais dans l’action des prix pour le reste de l’été.

Le prix Ripple devrait revenir en concurrence avec les majors comme Ethereum et Bitcoin, car les crypto-monnaies semblaient immunisées contre l’avertissement sur les revenus de Snapchat publié tard la nuit dernière. Là où les actions sont en retrait ce matin, le prix du XRP semble déconnecté de la corrélation et semble plutôt afficher des signes haussiers sur le marché dans ce qui ressemble à une évasion de fanion classique avec beaucoup de vents arrière derrière. Attendez-vous à voir le prix XRP cochez 0,48 $ et éventuellement s’étendre à 0,50 $, réservant des gains de 20 %.

XRP est sur le point de se rallier là où Bitcoin laisse tomber la balle

Le prix Ripple devrait réserver sa meilleure semaine pour 2022, car l’action des prix montre des signes de retournement maintenant que les traders commencent à envahir le commerce. Inévitablement, une évasion se déclenchera une fois la formation du fanion terminée. Avec l’afflux haussier et la demande en hausse, attendez-vous à ce que cela se produise de sitôt.

Le prix du XRP se négociera au-dessus de 0,4228 $ après l’éclatement du fanion, et comme ce niveau a été dépassé plusieurs fois auparavant, il n’aura pas beaucoup d’importance. Au lieu de cela, 0,48 $ est plus important, le S1 mensuel juste au-dessus formant un plafond élevé empêchant les traders de faire de nouveaux gains. Attendez-vous à voir un court fondu et une prise de bénéfices par rapport à ce niveau, mais l’action des prix doit être contenue car les haussiers restent à plus long terme, ce qui rend difficile pour les baissiers de vendre le prix XRP. Une clôture quotidienne au-dessus de 0,48 $ sera cruciale à l’avenir, car une fois le niveau testé pour le support, le rallye tranchera comme un couteau dans le beurre directement vers 0,50 $, au moins, et peut-être un rallye à plus long terme vers 0,62 $.

Graphique journalier XRP/USD

L’inflation est un thème crucial pour 2022, car les banques centrales, les entreprises et les gens ordinaires le sentent dans leurs poches. Avec moins de fonds disponibles, le risque est que moins d’argent circule dans les crypto-monnaies, ce qui pourrait déclencher un manque d’investisseurs pour soutenir l’action des prix dans le XRP et d’autres crypto-monnaies majeures. Attendez-vous à cela, à une réévaluation constante à la baisse, revenant à 0,30 $ comme prochain objectif de prix dans le rééquilibrage.