Les analyses en chaîne indiquent une phase d’accumulation pour Ethereum | Cryptomonnaie

Les données en chaîne suggèrent que les grands détenteurs d’Ethereum profitent de la correction du mois dernier pour accumuler plus de pièces tandis que la demande au détail d’ETH ne semble pas ralentir.

Ce n’est un secret pour personne que les grands détenteurs (également connus sous le nom de baleines) ont tendance à être ceux qui affectent le plus l’évolution des prix d’un actif. Dans la finance traditionnelle, il devient impossible de suivre de manière transparente le comportement de ces grands porteurs : quels sont leurs soldes ? Achètent-ils ou vendent-ils activement ? Quand le font-ils ? Pour les actifs cryptomonnaies, l’extraction et la surveillance de ces données sont transparentes puisque toutes les données sont enregistrées en chaîne et qu’il suffit de les traiter.

Après de grands mouvements de marché, il est important d’examiner le comportement de ces entités et leur positionnement pour l’avenir. Après le récent plongeon du marché de la cryptomonnaie, nous avons examiné ce que font leurs baleines. Dans ce cas précis, pour ETH, le groupe d’investisseurs qui détiennent entre 10 000 et 100 000 ETH dans leurs portefeuilles sont ceux qui contrôlent la majorité des ETH avec près d’un quart de l’offre totale d’ETH. Ce groupe d’investisseurs a une grande influence sur l’action des prix de l’actif, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, leur bilan en ETH continue de croître. Ils se sont considérablement accumulés, faisant passer leur solde total de 28,3 millions d’ETH en mars à 29,0 millions d’ETH aujourd’hui, soit près de 700 000 ETH de plus, ce qui équivaut à 1,38 milliard de dollars :

Indicateur de solde par avoirs au 24 mai selon IntoTheBlock

La divergence sur l’indicateur est très claire, et c’est un signe que cette masse d’investisseurs pourrait chercher à accumuler à ces prix car ils s’attendent à une appréciation de l’ETH à l’avenir. Considérent-ils cette chute du marché comme une opportunité d’acheter à prix réduit et de continuer à accumuler ?

Outre ce que font les grandes baleines, le succès de la blockchain Ethereum repose également sur les petits investisseurs qui décident d’utiliser la myriade d’applications proposées aujourd’hui, de la finance décentralisée aux NFT. Une mesure utile pour évaluer si cet intérêt augmente ou diminue est de mesurer le nombre d’adresses avec un solde modeste d’ETH, en tant qu’indicateur du secteur de la vente au détail. La plage de 1 à 10 ETH est un groupe parfait pour mesurer cela, car c’est ce qui est généralement un équilibre modéré qui permet toujours aux utilisateurs d’interagir avec les dApps et de payer leurs frais de gaz plus confortablement. Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, outre le ralentissement du marché, les adresses avec des avoirs en ETH entre cette fourchette continuent de croître considérablement, passant de 1,14 million d’adresses à 1,19 million d’adresses en seulement un mois et demi :

Adresses par indicateur Holding au 24 mai selon IntoTheBlock.

Les données en chaîne peuvent être un outil puissant pour découvrir les niveaux de support et de résistance potentiels qui pourraient servir de point de pivot pour l’action des prix de l’ETH. Ces niveaux peuvent être extraits en tenant compte du coût moyen de l’ETH pour chaque adresse et en les regroupant par tranches de prix. Ces fourchettes de prix qui affichent une plus grande quantité de portefeuilles pourraient potentiellement indiquer un niveau de prix où de nombreux investisseurs pourraient passer d’une situation rentable à une situation non rentable, et donc plus de chances qu’ils agissent en achetant ou en vendant leur ETH et en affectant l’évolution des prix. Ce calcul est ce qui est montré dans l’indicateur ci-dessous, l’indicateur In/Out of the Money Around Prix :

In/Out of the Money Around Indicateur de prix au 24 mai selon IntoTheBlock.

Comme toujours, nous tenons compte du fait que chaque portefeuille peut être proche d’un investisseur, même si nous supposons qu’il existe une minorité de cas où une entité peut contrôler plusieurs adresses. Comme on peut le voir sur le graphique, il y a une grande partie des adresses (+2 millions d’adresses) qui ont acheté entre les niveaux de prix de 1970 $ et 2087 $, donc si cette résistance des prix était brisée, le prix pourrait potentiellement atteindre de nouveaux sommets si les conditions sont positives. .