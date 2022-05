Le prix Ethereum se prépare à une cassure haussière alors que GameStop lance le portefeuille ETH | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum pourrait éclater et remonter vers 3 000 $ alors que les analystes identifient une cassure du fanion.

GameStop, le plus grand détaillant de jeux au monde, a lancé un portefeuille Ethereum non dépositaire pour son prochain marché NFT.

Les analystes affirment que la prochaine fusion Ethereum est un catalyseur haussier, car les jetons ETH seront déverrouillés lentement.

Le prix de l’Ethereum est sur le point d’éclater alors qu’un fanion haussier est apparu sur le graphique de l’altcoin. Le lancement du portefeuille Ethereum non dépositaire de GameStop et la prochaine fusion sont apparus comme des catalyseurs clés pour le plus grand altcoin.

Le prix Ethereum se dirige vers une cassure haussière

Le prix d’Ethereum pourrait effacer ses pertes et amorcer une reprise dès que les analystes attendent le soutien d’une ligne de tendance ascendante. Les analystes crypto de Netcost-Security estiment qu’après s’être consolidé dans une structure de fanion depuis la mi-mai, Ethereum est sur le point d’effectuer une cassure haussière avec le soutien d’une ligne de tendance ascendante. Les analystes ont prédit un bond au-dessus de 2 148,67 $ et ont fixé l’objectif à 2 300 $.

Le marché de la cryptomonnaie a récemment connu une vente à l’échelle de l’industrie en réponse à l’effondrement des jetons frères de Terraform Labs, LUNA et UST. Depuis lors, Ethereum et les altcoins sont entrés dans une période de consolidation. Les analystes de Glassnode ont évalué le profil de rendement à court terme (mensuel) et à long terme (quatre ans) pour Ethereum.

Bien que la demande d’Ethereum se soit considérablement tarie, les analystes de Glassnode affirment que les prix du gaz sont dans une tendance structurelle à la baisse depuis décembre. À l’exception des menthes NFT très médiatisées comme Bored Ape Yacht Club et de la vente à l’échelle du marché la semaine dernière, Ethereum signifie que les prix du gaz sont en baisse. C’est un moteur de sentiment haussier parmi les détenteurs d’Ethereum dans la communauté.

Ethereum : prix moyen du gaz de transaction (Gwei)

GameStop lance un portefeuille Ethereum non dépositaire pour les détenteurs de NFT

GameStop, le plus grand détaillant de jeux au monde, a lancé mardi un portefeuille Ethereum non dépositaire. Le portefeuille est destiné aux joueurs, aux utilisateurs qui stockent, envoient et reçoivent des NFT et d’autres objets de collection numériques. Le détaillant a lancé une version bêta du portefeuille et a averti les utilisateurs,

Veuillez utiliser de manière responsable et n’ajoutez pas plus de fonds que vous n’êtes à l’aise.

Le portefeuille non dépositaire Ethereum de GameStop a une intégration directe de couche 2 Ethereum, ce qui implique des transactions moins chères et plus rapides que le réseau principal. Actuellement, le portefeuille est disponible dans la boutique Google Play et également sous la forme d’une extension de navigateur qui peut être téléchargée sur le site Web de GameStop.

Les partisans pensent que GameStop a aligné le lancement du portefeuille Ethereum non dépositaire avant son marché NFT, qui devrait être mis en ligne au deuxième trimestre 2022. Le marché sera lancé en association avec Immutable X, une solution de mise à l’échelle pour Ethereum qui permet des transactions plus rapides et moins chères. sur la couche 2.

Un autre catalyseur haussier pour Ethereum est la fusion à venir.

Ethereum Merge pourrait déclencher une cassure du prix des ETH

L’opinion populaire dans la communauté est que l’altcoin connaîtra une augmentation de la pression de vente alors que l’ETH jalonné est déverrouillé après la fusion d’Ethereum. Cependant, l’éducateur DeFi @korpi87 soutient que la fusion est un catalyseur haussier à long terme pour le prix Ethereum.

Il soutient son argument en informant les membres de la communauté qu’Ethereum jalonné ne sera pas débloqué lors de la fusion. L’Ethereum déverrouillé sera publié lentement dans l’écosystème cryptomonnaie et l’ETH jalonné par les utilisateurs de la communauté est le plus souvent une pile «jamais vendue».

@korpi87 a révélé que, lors de la fusion, il y aura une file d’attente de sortie pour Ethereum qui devra être déverrouillée. Dans le pire des cas où tous les jalonneurs souhaitent déverrouiller leurs jetons ETH en même temps, il faudrait plus d’un an pour que la publication soit complète.

Afin de retirer Ethereum, les validateurs doivent quitter l’ensemble de validateurs actifs, cependant, il y a une limite au nombre de validateurs qui peuvent sortir par époque. Au moment de la rédaction, il y a 395 000 validateurs (y compris ceux actifs et en attente), donc dans le cas où aucun nouveau validateur n’est mis en place, il faudrait 424 jours pour que la sortie soit complète.

Scénario de sortie pour les validateurs Ethereum

Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum, a expliqué qu’il s’attend à ce que la fusion soit achevée en août prochain, mais a également reconnu que l’événement pourrait être retardé jusqu’en septembre ou octobre en fonction des défis techniques qui se posent. Le test de Ropsten prévu pour le 8 juin pourrait être un indicateur important d’un calendrier plus précis sur la très attendue Ethererum Merge.

Tim Beiko, développeur principal d’Ethereum, a récemment souligné que la fusion est la priorité de toutes les équipes clientes et de test. Beiko a donné à ses 71 400 abonnés Twitter un aperçu des événements critiques qui doivent se produire pour que la fusion Ropsten Testnet soit réussie.

Beiko a déclaré que les utilisateurs moyens d’applications et de protocoles au sein du réseau Ethereum testeront les choses pour garantir que tout fonctionne comme prévu. La communauté doit partager ses commentaires avec les développeurs si quelque chose n’est pas clair ou ne fonctionne pas. Beiko a exhorté les développeurs de la communauté Ethereum à être bien équipés pour la fusion à venir.

TL;DR – #TesterLaFusion est la priorité de toutes les équipes clientes (et tests !). Cela dit, les équipes client et l’EF ne peuvent pas à eux seuls remplacer l’assurance qualité pour tous les projets Ethereum, donc si vous construisez sur Ethereum, il est maintenant temps de faire attention et de vous assurer que vous êtes prêt POS. —Tim Beiko | timbeiko.eth (@TimBeiko) 23 mai 2022

