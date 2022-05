Shiba Inu, l’un des soi-disant «tueurs de Dogecoin», signale un été crypto chaud | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu voit les traders faire un poing et se préparer à un rassemblement massif.

Le prix SHIB pourrait amorcer la première phase d’une reprise complète vers les niveaux de 2021.

Attendez-vous à une cassure haussière du fanion et à une appréciation vers 0,00001708 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) devrait commencer une surperformance après l’hiver cryptomonnaie qui a mis les investisseurs et les traders en hibernation depuis mars de cette année. Alors que de plus en plus de signes indiquent un revirement, il est temps de mettre de l’argent au travail pour les investisseurs à mesure que l’action des prix se renforce, avec 0,00001100 $ s’alignant comme ligne dans le sable et le niveau de support mensuel S2 comme support supplémentaire. Attendez-vous à ce que le fanion se transforme en une cassure au-dessus de 0,00001400 $, s’étendant vers 0,00001708 $, ce qui déclenchera des prises de bénéfices après avoir réalisé des gains de plus de 40 %.

Le prix SHIB devrait étirer les gains d’environ 40%

Le prix du Shiba Inu gagne le soutien des haussiers et des investisseurs qui achètent la baisse parallèlement à une ligne de tendance ascendante depuis la mi-mai. Une ligne de tendance descendante se forme vers le haut mais semble plutôt faible car la ligne ascendante a eu plus de trois à quatre tests suivis d’un rebond à chaque fois, où le plafond à la hausse n’avait qu’un seul test, ce qui le rend plus discutable. Avec cela, les haussiers prennent le contrôle de l’action des prix et devraient dépasser 0,00001400 $ alors que la demande augmentera encore, et la faiblesse du dollar stimulera l’action des prix SHIB.

Le prix SHIB devrait donc compenser les pertes du 13 mai après avoir rempli le fanion en tant que swing trade. À partir de là, il sera essentiel de voir comment se comportent les différentes pièces mobiles en arrière-plan pour déterminer la lenteur ou la rapidité avec laquelle le rallye se déroule. Dans un scénario parfait, 0,00001708 $ pourraient être testés à la hausse d’ici la fin de la semaine, dans un autre scénario, cela pourrait prendre jusqu’à la fin juin dans un scénario plus aléatoire avec l’indice de force relative (RSI) augmentant très lentement vers le surachat.

Graphique journalier SHIB/USD

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, il y a de nombreuses pièces mobiles en arrière-plan, avec plusieurs événements géopolitiques non résolus qui ont également un impact sur l’évolution des prix. Si des gros titres venaient à endiguer l’enthousiasme des investisseurs, attendez-vous à voir un exode de l’argent des investisseurs et un retour vers 0,00001044 $ et peut-être un flirt avec 0,00001000 $. Un support important est attendu à 0,00000965 $, ce qui, une fois cassé, pourrait engendrer une nouvelle détérioration.