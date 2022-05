Do Kwon en difficulté alors que la police coréenne exhorte Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax à geler les actifs de Terra | Cryptomonnaie

Les échanges de crypto-monnaie gèlent les actifs liés à la Luna Foundation Guard après les instructions des autorités sud-coréennes.

Un groupe d’investisseurs sud-coréens a intenté une action en justice contre les cofondateurs de Terraform Labs Do Kwon et Daniel Shin à la lumière des crashs de LUNA et UST.

Les législateurs sud-coréens rencontreront les cinq principaux échanges coréens le 25 mai pour vérifier l’état des pertes de clients LUNA et UST.

Do Kwon fait face à des poursuites judiciaires en Corée du Sud tout en approuvant un plan de relance pour bifurquer Terra avec un nouveau jeton, à l’exclusion de TerraUSD. Mercredi, les autorités sud-coréennes doivent rencontrer les échanges de crypto-monnaie Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax après leur avoir demandé de geler les actifs de Luna Foundation Guard.

Des investisseurs sud-coréens portent plainte contre Do Kwon et Daniel Shin

Les investisseurs sud-coréens de la communauté Terra ont entamé des poursuites judiciaires contre les cofondateurs de Terraform Labs. Les investisseurs ont intenté une action en justice contre Do Kwon et Daniel Shin en réponse au crash colossal de LUNA et TerraUSD (UST) de Terraform Lab. Les régulateurs sud-coréens ont ordonné aux échanges de crypto-monnaie Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax de geler les actifs liés à la Luna Foundation Guard (LFG). Les autorités ont programmé une réunion avec des échanges le 25 mai 2022.

Le parti au pouvoir en Corée du Sud discutera de l’événement de désancrage de Terra et décidera s’il doit être tenu responsable des fonds perdus par les investisseurs dans le crash de LUNA, UST.

La police enquête sur Luna Foundation Guard

Selon les rapports de KBS, la police sud-coréenne tient à geler les actifs de LFG et à examiner la perte de fonds des utilisateurs dans le crash colossal de Terra. L’unité d’enquête sur la cybercriminalité de l’Agence de la police métropolitaine de Séoul est l’autorité de régulation qui a demandé aux bourses de retenir les fonds détenus dans les portefeuilles affiliés à Terra. Selon le même rapport de KBS, la police soupçonne le détournement de fonds d’entreprise.

Bien que les échanges n’aient aucune obligation légale de geler les fonds, ils pourraient adhérer à la demande de la police sud-coréenne.

Kwon promeut le plan de relance de LUNA malgré les poursuites judiciaires

Le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a récemment fait surface en ligne pour rappeler aux détenteurs de LUNA qu’il n’est pas bon d’envoyer leur LUNA à l’adresse de gravure. Kwon a demandé à la communauté de soutenir le plan de relance alors que le vote se termine mercredi.

65,78% des électeurs sont favorables au fork Terra et à la suppression du stablecoin algorithmique UST de l’écosystème LUNA. Selon les données de vote, près de 35% des électeurs continuent de rejeter ou de critiquer l’idée d’une fourchette.

Votes sur le plan de renaissance du réseau Terra

Le chef du FMI qualifie les pièces stables de système « pyramidal »

Après l’effondrement du stablecoin algorithmique de Terraform Lab, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a déclaré :

Lorsque nous regardons les stablecoins, c’est le domaine où le gros gâchis s’est produit. Si un stablecoin est soutenu par des actifs, un à un, il est stable. Lorsqu’il n’est pas soutenu par des actifs, mais qu’il est promis de fournir un rendement de 20 %, c’est une pyramide. Que deviennent les pyramides ? … Ils finissent par tomber en morceaux.

Le détachement de l’UST et le crash colossal des jetons frères ont effacé 39,1 milliards de dollars de la valeur marchande des jetons Terraform Labs.

