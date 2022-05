Où ira le prix d’Ethereum alors qu’il se prépare à une cassure haussière | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum s’est encore consolidé dans une structure de fanion depuis la mi-mai.

Le prix de l’ETH devrait effectuer une cassure haussière en tant que support d’une ligne de tendance ascendante.

Attendez-vous à un bond au-dessus de 2 148,67 $ et à une remontée vers 2 300 $.

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait bondir de 18% en valeur si un vent arrière persiste tout au long de la journée de négociation. Bien que la session ASIA PAC ait vu des nuages ​​​​sombres se former à cause de la déception face au programme de soutien du gouvernement chinois et que cela ait poussé les actions asiatiques à la baisse, les crypto-monnaies ont vu les commerçants enregistrer des gains après la chute soudaine de l’avertissement sur les bénéfices de Snapchat après la clôture des États-Unis. Les investisseurs peuvent désormais s’attendre à voir une autre jambe plus haut avec une cassure au-dessus de 2 148,67 $ et un rallye vers la fin de la semaine à 2 300 $, retournant 18 % en valeur.

Le prix de l’ETH voit les traders s’inquiéter d’un retour

Le prix d’Ethereum voit les traders en avoir assez de la tendance à la baisse actuelle qui se déroule depuis quelques mois maintenant. L’indice de force relative (RSI) s’éloigne lentement mais sûrement de la barrière de survente alors que les haussiers et les investisseurs reviennent aux crypto-monnaies, une classe d’actifs où vous voulez être lorsqu’une augmentation des actifs à risque s’annonce. Il semble que ce sera un été chaud pour les crypto-monnaies, car les marchés s’habituent aux éléments actuels du marché qui déterminent les prix et, comme cela coïncide avec la force décroissante du dollar observée ces derniers jours.

Le prix de l’ETH devrait donc couvrir beaucoup de terrain et pourrait remonter vers 3 000 $, mais pour l’instant, l’accent à court terme sera mis sur une cassure du fanion qui devrait se produire dans les prochains jours avec une hausse vers 2 148,67 $ sur les cartes , qui est la première résistance proche à prendre en compte. Avec le RSI toujours bas, attendez-vous à ce qu’une plus grande marge de manœuvre s’ouvre vers 2 300 $, ce qui est au-dessus d’un niveau intermédiaire intéressant au-dessus de 2 278,42 $ par rapport à juin de l’année dernière.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque à la baisse peut se matérialiser si la cassure à la hausse s’avère fausse et piège les traders entre 2 148,67 $ et le fanion. Cela pourrait alors conduire à l’écrasement des traders contre 1 928,89 $, déclenchant un possible crash éclair vers 1 688,39 $, le plus bas du 12 mai. Cette poussée serait probablement un mouvement synchronisé avec la plupart des crypto-monnaies montrant le même schéma.