Un dénonciateur affirme que DoKwon, Kanav Kariya et Sam Bankman-Fried ont été impliqués dans l’effondrement de LUNA et UST de Terra | Cryptomonnaie

Un membre de la communauté Terra, FatMan, est actif dans les groupes de gouvernance depuis le crash colossal de l’UST.

Approché par plusieurs dénonciateurs, il a révélé une chaîne d’événements qui ont conduit à l’explosion de TerraUSD.

Dans une série de tweets, il a impliqué Do Kwon, Kanav Kariya et Samuel Bankman-Fried dans des transactions d’initiés qui ont détruit la cheville d’UST.

Des dénonciateurs de la communauté Terra ont allégué que certaines des personnalités les plus importantes de l’industrie de la crypto-monnaie, comme le PDG de FTX, Samuel Bankman-Fried, et le PDG de Jump Crypto, Kanav Kariya, étaient responsables du crash colossal de TerraUSD (UST).

Lisez aussi: Une autre tentative de récupération du prix LUNA de Terra a échoué

Un membre de la communauté LUNAtic accuse le co-fondateur de transactions d’initiés

Les dénonciateurs de la communauté Terra ont présenté les détails d’un accord d’initié qui a détruit la cheville de Stablecoin UST. FatMan est un membre actif de la communauté LUNAtic et de ses groupes de gouvernance.

Après le crash de LUNA et UST qui a anéanti 39,1 milliards de dollars de valeur marchande, FatMan s’est présenté pour critiquer le fonctionnement des initiés impliqués dans l’effondrement. Le co-fondateur de Terra, Do Kwon, le président de Jump Crypto, Kanav Kariya, et le PDG de FTX, Samuel Bankman-Fried, faisaient partie des initiés nommés par FatMan.

Le membre de la communauté a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’il avait reçu des conseils de lanceurs d’alerte. FatMan a accusé le co-fondateur de Terra de payer à Jump Capital une redevance fixe de jetons LUNA chaque mois pour rembourser sa dette.

Au cours des dernières 48 heures, j’ai été contacté par plusieurs lanceurs d’alerte. Ces personnes aimeraient et resteront anonymes. J’ai appris des choses profondément troublantes et il y a beaucoup plus à venir – ce n’est que le tout début. Voici une partie de ce que je peux vous dire. – FatMan (@FatManTerra) 23 mai 2022

Après le premier tweet, FatMan a soulevé des questions sur Serum, la poignée de main de DEX non dépositaire avec Jump Capital et le renflouement par la société de Wormhole de Solana pour 320 millions de dollars.

Jump Crypto est un investisseur de premier plan pour des projets dans l’écosystème de la crypto et de la blockchain depuis neuf ans. La société de crypto-VC avait sauté pour sauver Wormhole, dans l’un des plus grands hacks DeFi de 2022. Après avoir été touchée par un piratage de 322 millions de dollars, la société a relancé Wormhole en déposant 120 000 Ethereum et en reconstituant l’approvisionnement.

FatMan considère que l’implication de Jump Crypto était plus profonde que le sauvetage de Wormhole et qu’il y avait un accord d’initié entre Samuel Bankman-Fried, fondateur et PDG de FTX Exchange et Kanav Kariya. FatMan n’a pas encore fourni de preuves sur ces allégations.

Connexion LUNA de Jump Capital

Après une enquête plus approfondie, FatMan a contacté un initié vérifié et un conseiller et dénonciateur de haut niveau de Terraform Lab, qui a déclaré :

Do Kwon sait que les constructeurs sont importants, mais il semble qu’il ne veuille pas abandonner le contrôle. Trois protocoles majeurs ont été renforcés pour prendre en charge le nouveau fork et beaucoup d’entre nous ne l’aiment pas.

FatMan a accusé Terraform Labs et Do Kwon de groupes de développeurs et de constructeurs très armés pour faire des compromis et accepter une participation inférieure à celle qu’ils avaient demandée, puis la soutenir publiquement.

Le conseiller a ajouté :

Les équipes de construction ont négocié une participation de 25 % dans Terra 2, mais ont été contraintes d’accepter un compromis de 10 % et ont été exclues si elles ne le soutenaient pas publiquement.

Le dénonciateur a découvert un lien entre l’achat par Jump Capital d’une partie de 1 milliard de dollars de jetons LUNA en février 2022. Jump Capital a été rejoint par Three Arrows Capital et Defiance Capital dans leur achat de LUNA vendu par la Luna Foundation Guard (LFG).

FatMan fait des révélations surprenantes, Terra est loin d’être décentralisée

Selon une source entièrement vérifiée proche de la Luna Foundation Guard, le conseil a voté deux fois lors du crash de l’UST et de la situation de crise. Après avoir déployé 750 millions de dollars de Bitcoin et 30 000 BTC supplémentaires à partir des réserves de LFG pour rétablir le peg d’UST, le reste a été transféré à Terraform Labs par le biais d’un accord juridique sans aucun vote du conseil.

Le lanceur d’alerte a souligné le fait qu’il s’agissait d’une décision unilatérale et n’impliquait pas les membres du conseil, ce qui soulève la question de la décentralisation de LFG ? Les conseillers LFG n’ont pas leur mot à dire dans les décisions prises par Terraform Labs, car l’entreprise est l’unique propriétaire du portefeuille LFG. Par conséquent, les trois conseillers, qui comprennent deux employés de TFL et Do Kwon lui-même, n’ont pas réussi à organiser un vote approprié avant de retirer Bitcoin des réserves de LFG.

Bien que FatMan ait appelé Do Kwon et Terraform Labs pour commentaires, ils ne peuvent pas être contactés pour une réponse.

Tweets des dénonciateurs de FatManTerra

Trois crypto-monnaies tentent une cassure haussière

Alors que Terraform Labs tente de relancer la demande de LUNA et de planifier une reprise du jeton, le marché plus large de la cryptomonnaie a tenté de revenir après le récent bain de sang. Les analystes de Netcost-Security ont identifié trois crypto-monnaies qui montrent une configuration haussière et sont susceptibles d’offrir des gains significatifs cette semaine.

Avis de non-responsabilité : Netcost-Security a contacté Terraform Labs, Jump Crypto et Serum pour obtenir une déclaration officielle sur les développements récents, mais il n’a pas encore reçu de réponse.