Coinbase propose des « milliers de jetons » dans un service d’échange étendu | Cryptomonnaie

Coinbase, le plus grand échange cryptomonnaie américain, a ajouté la chaîne BNB, anciennement Binance Smart Chain, et Avalanche à la liste des réseaux pris en charge par Coinbase Wallet où les utilisateurs peuvent échanger et stocker des crypto-monnaies.

Le billet de blog du mardi de l’échange se vante que la fonctionnalité ajoutée donnera accès à « des milliers de jetons », qui constituent une « plus grande variété que la plupart des échanges centralisés traditionnels peuvent offrir ».

La fonctionnalité ajoutée à BNB Chain et Avalanche porte à quatre le nombre total de réseaux pris en charge, y compris Ethereum et Polygon. Les utilisateurs du portefeuille qui souhaitent échanger en chaîne peuvent utiliser le propre échange décentralisé intégré à l’application (DEX) de Coinbase sur quatre réseaux. Le pontage de jetons n’est pas encore disponible.

Coinbase Wallet permet aux utilisateurs d’auto-conserver leur crypto et donne accès à la chaîne par opposition aux fonctionnalités disponibles sur la plate-forme centralisée de Coinbase.

Coinbase ne compte actuellement que 173 jetons répertoriés sur son échange. Ces chiffres sont pâles par rapport aux milliers disponibles sur les quatre réseaux auxquels les utilisateurs de Coinbase Wallet ont désormais accès. L’échange a déclaré que dans les mois à venir, « nous rendrons possible d’effectuer des échanges sur une variété encore plus grande de réseaux : »

Non seulement le commerce va se développer, mais nous prévoyons également d’ajouter la prise en charge du pont réseau, vous permettant de déplacer de manière transparente les jetons sur plusieurs réseaux.

Le pontage réseau consiste à envoyer des jetons entre les réseaux sans passer par un échange centralisé (CEX). Les ponts de jetons populaires incluent Multichain et Wormhole.

Bien qu’il ne soit d’abord disponible que pour un petit nombre d’utilisateurs, Coinbase déploie également son portefeuille Web3 et son navigateur pour l’application mobile. Cela donnera aux commerçants mobiles un accès au vaste écosystème de DEX sur les réseaux pris en charge au-delà de celui de Coinbase.

BNB Chain a enregistré un volume de transactions de 74 milliards de dollars, tandis qu’Avalanche a enregistré un volume de transactions de 68,5 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, selon CoinGecko.