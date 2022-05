Évaluation des chances d’ApeCoin d’un rallye de 60% sur le marché baissier | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin a dévié de sa formation de fanion haussier mais promet toujours une ascension de 30%.

D’un point de vue conservateur, les investisseurs peuvent s’attendre à une reprise à la barre des 10,68 $.

Une clôture décisive en dessous de 7,19 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’ApeCoin traversait une tendance de continuation haussière après le récent krach boursier. Cependant, la pièce a déraillé et n’a pas été en mesure de réveiller les traders pour une montée en puissance jusqu’à présent.

Le prix de l’ApeCoin s’envole

Le prix ApeCoin a formé un fanion haussier après un crash de 70% en une semaine environ. La poussée subséquente de 76% entre le 12 et le 13 mai a créé le «mât de drapeau», tandis que la consolidation qui a suivi sous la forme de hauts plus bas et de plus hauts bas qui ont suivi a créé le «fanion».

Ce modèle de continuation signale une hausse de 43 % à 12,80 $, déterminée en mesurant la hauteur du mât du drapeau et en ajoutant au point de cassure à 8,90 $.

Malgré les intonations haussières de cette configuration, APE est tombé en panne du fanion et s’est enroulé autour de la barrière de 8,14 $. Une reprise au-dessus de ce niveau suivie d’une résurgence des acheteurs déclencherait une ascension de 30 % vers le premier obstacle à 10,68 $.

Dans un cas très haussier, ce mouvement pourrait s’étendre jusqu’à l’objectif prévu à 12,80 $, constituant un gain de 63 %.

Graphique APE/USDT sur 2 heures

Le graphique de distribution de l’offre soutient cette tendance à la hausse du prix de l’ApeCoin, qui montre que les baleines détenant de 100 000 à 1 000 000 de jetons ont augmenté leurs avoirs de 81 à 110 depuis le 2 mai.

Ce pic de 35% indique que les investisseurs institutionnels sont intéressés par les jetons APE aux niveaux de prix actuels.

Distribution d’approvisionnement APE

Indépendamment de l’optimisme, une cassure à la baisse a invalidé le fanion haussier. De plus, un mouvement décisif qui produit un plus bas inférieur à 7,19 $ invalidera la thèse haussière du prix ApeCoin et déclenchera un crash à 5,00 $.