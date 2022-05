eBay abandonne la première collection NFT aux acheteurs grand public non cryptés | Cryptomonnaie

« Vous n’avez pas besoin d’être un expert en cryptomonnaie pour acheter, vendre et collecter des NFT. OneOf et eBay apportent la technologie Web3 transformatrice aux 100 millions de consommateurs de masse non crypto-natifs », a déclaré Lin Dai, PDG de OneOf.

Le géant du commerce électronique eBay a officiellement lancé son premier drop NFT, avec une série d’objets de collection symbolisés mettant en vedette la légende de la Ligue nationale de hockey (LNH) Wayne Gretsky mis en ligne le 23 mai.

La collection NFT représente des versions animées de Gretsky inspirées des couvertures de magazines Sports Illustrated. Ils se déclinent en quatre niveaux de rareté différents, dont le vert à 299 éditions par jeton, l’or à 199, le platine à 99 et le diamant à 15.

La collection est en vente sur le marché eBay maintenant, cependant, les niveaux de diamant, de platine et d’or en édition limitée d’une valeur de 1 500 $, 100 $ et 25 $ chacun sont déjà épuisés.

Selon l’annonce d’eBay, la collection a été développée en partenariat avec la plate-forme NFT axée sur l’environnement OneOf, qui prend en charge plusieurs «chaînes de blocs écoénergétiques» pour fournir des collections NFT durables.

eBay a initialement activé les annonces NFT vers la mi-2021, mais n’a pas intégré la technologie blockchain pour soutenir les ventes sur son marché. En ce qui concerne cette baisse officielle, les utilisateurs reçoivent un lien de rachat via la messagerie de la plate-forme ou par e-mail pour recevoir leur NFT en dehors de la plate-forme.

Les NFT ont été frappés sur la plate-forme de mise à l’échelle d’Ethereum Polygon et peuvent être mis en place pour un commerce secondaire sur OneOf.

Le commerce secondaire pour les NFT sur OneOf a été minime jusqu’à présent, cependant, avec seulement trois utilisateurs répertoriant des jetons à plusieurs niveaux de platine à un prix plancher de 199 $, tandis qu’un utilisateur a répertorié un NFT de niveau or pour 69 $.

Commentant la baisse, le vice-président d’eBay pour les objets de collection, l’électronique et Home Dawn Block a déclaré que la technologie NFT « révolutionne l’espace des objets de collection » et a souligné que la société cherchait à apporter les NFT aux collectionneurs grand public du monde entier.

Grâce à notre partenariat avec OneOf, eBay rend désormais les NFT convoités plus accessibles à une nouvelle génération de collectionneurs partout dans le monde. Cela s’appuie sur notre engagement à fournir des objets passionnés et de grande valeur à la communauté eBay d’acheteurs et de vendeurs.

Le PDG de OneOf, Lin Dai, a fait écho à des sentiments similaires, notant que le duo cherche à rendre les NFT accessibles aux personnes qui ne connaissent pas bien la crypto :