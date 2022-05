Comment éviter les pièges à argent intelligents alors que le prix d’Axie Infinity augmente de 50% | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity s’enroule dans un triangle ascendant, faisant allusion à une évasion imminente.

Les investisseurs doivent être conscients des pièges à argent intelligents avant un rallye de 17% à 27,41 $.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 17,98 $ invalidera la thèse haussière pour AXS.

Le prix d’Axie Infinity oscille au-dessus d’un plancher de support depuis un certain temps. Cette action des prix depuis le 12 mai a entraîné une consolidation haussière, faisant allusion à un rallye en petits groupes.

Le prix Axie Infinity prêt à exploser

Le prix d’Axie Infinity a atteint un creux de 16,20 $ après le crash de LUNA-UST qui a frappé le marché de la cryptomonnaie. Depuis lors, AXS crée trois sommets égaux à 23,19 $ et environ cinq creux plus élevés. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance montre la formation d’un triangle ascendant.

Cette configuration technique prévoit une hausse de 17% à 27,41 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point de cassure à 23,19 $. Cependant, cette action sur les prix ne sera pas un mouvement rapide suivi d’un retournement de la barrière aérienne.

Il est possible que l’argent intelligent essaie de manipuler l’action des prix d’Axie Infinity en poussant le prix en dessous de l’hypoténuse du triangle ascendant. Dans certains cas, cette décision pourrait même permettre à AXS de retester la barrière de 17,98 $.

Les investisseurs impatients pourraient se retrouver pris au piège du mauvais côté du commerce uniquement parce qu’ils sont trop tôt. Ainsi, les acteurs du marché doivent attendre une cassure et un nouveau test de 23,19 $ ou attendre une revisite de 17,98 $ à long AXS.

La montée en flèche de 17,98 $ à 27,41 $ constituerait un gain de 52 % et c’est probablement là que le prix Axie Infinity établira un sommet local.

Graphique AXS/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Axie Infinity produit un chandelier de quatre heures en dessous de 17,98 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière pour AXS. Dans un tel cas, AXS pourrait planter de 37 % et revoir le niveau de support de 11,30 $.