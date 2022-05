Les détails du développeur Core Ethereum changent après la fusion | Cryptomonnaie

Avec la fusion dans au moins trois mois, le développeur central d’Ethereum, Time Beiko, a proposé quelques suggestions et rappels aux développeurs et aux utilisateurs d’Ethereum.

Le développeur de Core Ethereum (ETH), Tim Beiko, a présenté une série de suggestions et d’attentes concernant la prochaine fusion pour les développeurs d’applications et de protocoles sur Ethereum.

Pour les utilisateurs moyens d’applications et de protocoles, Beiko a simplement suggéré de tester les choses pour s’assurer que rien n’est cassé à mesure que d’autres tests sont exécutés. Il a tweeté le 24 mai « Exécutez des trucs, si quelque chose n’est pas clair ou cassé, laissez un commentaire. »

Beiko a exhorté les utilisateurs et les développeurs à « faire attention et à s’assurer que vous êtes prêt » pour la fusion.

La fusion est le moment très complexe et tant attendu où le réseau Ethereum passe du consensus Proof-of-Work (PoW) au consensus Proof-of-Stake (PoS). À ce stade, il sera connu sous le nom de « Consensus Layer » et devrait avoir lieu en août de cette année.

Les tests sur plusieurs réseaux de test ont été axés sur la garantie qu’il n’y a pas de problèmes inter-clients ou que les applications existantes ne se cassent pas complètement après la fusion. Beiko a souligné dans un fil Twitter distinct que de tels problèmes sont susceptibles d’être rares car « 99% des modifications affectent la couche de protocole », alors qu' »il n’y a presque aucune modification apportée à la couche d’application ».

Beiko a déclaré que les développeurs doivent être conscients qu’il y aura deux changements importants dans le fonctionnement des contrats intelligents avec la fusion. Tout d’abord, il leur a rappelé que la méthode de détermination aléatoire des balises, qui permet d’exécuter des applications, allait changer. Cela sera nécessaire pour le passage au PoS et a été publié dans une mise à jour de la Fondation Ethereum (EF) en novembre dernier.

Le deuxième changement sera que les temps de bloc passeront de 13 secondes par bloc à 12. À la suite de ce changement, les contrats intelligents qui utilisent la vitesse de production de blocs comme mesure de temps fonctionneront une seconde plus vite après la fusion.

Beiko a montré un air confiant que malgré les retards dans l’exécution de la fusion, les problèmes potentiels ont été regroupés en un seul échelon.

Hormis les tests inter-clients et ces deux cas extrêmes, le plus grand risque de perturbation concerne les « outillages et infrastructures ».