First Mover Asia : Les fonds ont perdu des milliards dans l’effondrement de Terra. Voici les effets en cours; Bitcoin voit rouge | Cryptomonnaie

Lorsqu’un fonds subit une brèche majeure dans son jeton, l’impact se répercute largement sur l’ensemble de l’écosystème de financement du capital-risque ; la plupart des principaux cryptos ont chuté malgré les gains des marchés boursiers américains.

Prix : Alors que les actions ont connu une bonne journée, le bitcoin et les autres principaux cryptos ont continué de se débattre.

Perspectives : Les effets de l’effondrement de Terra continueront de se répercuter sur l’écosystème d’investissement.

Avis du technicien : un bref rebond de soulagement est probable, similaire à ce qui s’est produit fin février et fin mars.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 29 137 $ -3,9 %

Éther (ETH) : 1 972 $ -3,5 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Ethereum Classique ETC +3,8% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Algorand ALGO −6,9 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −6,6 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −5,8 % L’informatique

Les actions montent mais les cryptos chutent

Qu’est-il arrivé à la corrélation?

Alors que les actions ont grimpé en flèche dans les échanges de lundi, les principales crypto-monnaies ont poursuivi leur récent cheminement à travers une morosité rouge.

En début d’après-midi, le bitcoin avait chuté de près de 4 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre le bas de la fourchette de 29 000 $ à 30 000 $ qu’il occupe depuis près de deux semaines depuis l’implosion du stablecoin UST et du jeton LUNA qui le prend en charge. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a chuté de 26 % par rapport à son sommet de ce mois-ci près de 40 000 $ et d’environ 55 % depuis qu’elle a atteint son sommet record en novembre dernier. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a baissé d’environ 3,5 % au cours de la même période et a changé de mains un peu en dessous de 2 000 $.

La plupart des principaux cryptos ont passé une grande partie de la journée dans le rouge avec AVAX récemment en baisse de plus de 8% et GALA, ALGO et MANA en baisse de plus de 6% chacun au milieu des craintes persistantes des investisseurs concernant l’inflation et une éventuelle récession alors que les banques centrales resserrent la politique monétaire. Les échanges ont été agités, soulignant ces inquiétudes.

« Nous n’avons pas de revenus[cettesemaine}nousn’avonspaseudestablecoinperdant48milliardsdedollarsetnousn’avonspaseudedécretprésidentiel »adéclaréMarkConnorsresponsabledelarecherchechez3iQDigitalAssetàCoinDeskajoutant: »C’estàproposdel’inflationetc’estincertainNoussommesdonclimités[thisweek}wehaven’thadastablecoinlosebillionandwehaven’thadaPresidentialExecutiveOrder »3iQDigitalAsset’sHeadofResearchMarkConnorstoldCoinDeskadding: »It’saboutinflationandthat’suncertainSowearerangebound »

Les actions ont emprunté des chemins différents, comme elles l’ont fait pour la plupart ces derniers jours, en hausse après que les cadres supérieurs de JPMorgan Chase ont déclaré que le marché américain du crédit à la consommation était en bonne forme à court terme. Le S&P 500, qui a passé une grande partie de vendredi en territoire baissier, ce qui signifie que l’indice s’échangeait au moins 20 % en dessous de son précédent sommet, a augmenté de 1,8 %. Le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq à forte composante technologique ont respectivement grimpé de 1,9 % et 1,5 %. La semaine dernière, les indices ont plongé de près de 3 %.

Les cryptos ont passé une grande partie de l’année à suivre les stocks, de sorte que la dernière séparation représente au moins une petite torsion dans leur relation en évolution. Connors de 3iQ a déclaré que les actifs numériques resteront probablement limités au moins jusqu’à ce que le Bureau américain des statistiques du travail publie son prochain rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) début juin. L’IPC peut montrer si la pression inflationniste diminue.

« Pour le moment, vous pourriez avoir des gens qui poussent des marchés incertains pour voir ce qui se brise, mais je ne pense pas qu’il y aura des pauses de toute façon », a déclaré Connors.

Marchés

S&P 500 : 3 973 +1,8 %

DJIA : 31 880 +1,9%

Nasdaq : 11 535 +1,5%

Or : 1 853 $ +0,4 %

Connaissances

Les dommages continus aux investisseurs de Terra

La destruction du protocole Terra a eu un impact significatif sur les bilans de tous ses investisseurs. Les données sur le carnage peuvent être consultées sur les explorateurs de blocs, y compris les jetons jalonnés de la société coréenne de capital-risque Hashed, qui valaient à un moment donné plus de 3,5 milliards de dollars.

La perte de Hashed sur Luna et d’autres jetons de l’écosystème Terra n’a peut-être pas eu d’incidence négative sur sa situation de trésorerie. Hashed a obtenu la plupart de ces jetons grâce à son investissement dans Terraform Labs, et a probablement acheté plus de jetons à son apogée – et en a probablement vendu aussi.

Mais pour tout fonds crypto liquide, l’argent liquide est périphérique. L’argent est ennuyeux. L’argent liquide n’a pas le même effet de levier.

Pour comprendre l’importance de la crypto sur le bilan du VC – et pourquoi cela compte tant pour Hashed – regardons comment Three Arrows Capital de Singapour a pris une position de 1,2 milliard de dollars (en utilisant les prix de janvier 2021) dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). (Grayscale, basé à New York, appartient à Digital Currency Group, la société mère de CoinDesk.)

Three Arrows Capital est autorisée à gérer des actifs ne dépassant pas 250 millions de SGD (181 millions de dollars) pour son entité de Singapour, selon un dossier déposé auprès de l’Autorité monétaire de Singapour. Il possède également une entité dans les îles Vierges britanniques, avec laquelle il a partagé la position de GBTC à parts égales, selon les documents déposés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Même la répartition 50-50 dépasserait le montant que Three Arrows Capital est autorisé à gérer.

Three Arrows a probablement accompli cela grâce au bitcoin à effet de levier, car BTC a toujours été une option pour acheter dans le GBTC. Three Arrows voulait le faire parce que son intérêt dans GBTC est un jeu de récolte premium, exploitant sa remise actuelle dans l’espoir qu’il revienne à une prime ou au moins à sa valeur marchande.

L’histoire de Three Arrows a montré que ce n’était pas un investissement judicieux en raison du ralentissement du marché pendant la majeure partie de 2022 et des problèmes structurels de GBTC.

Revenons à Hashed et aux autres sociétés de capital-risque qui détenaient les jetons de Terra dans leurs portefeuilles liquides.

Un scénario est que certaines entreprises ont utilisé la LUNA qu’elles avaient jalonnée comme garantie pour l’achat à effet de levier d’autres jetons pour les deux transactions et pour investir dans des cycles de financement qui utilisaient un accord simple pour les futurs jetons (SAFT) ou un autre véhicule d’investissement.

Créer un accord avec un bureau de gré à gré qui s’est engagé à jalonner LUNA pour que la cryptomonnaie achète dans le SAFT serait une tâche simple pour un fonds. Une fois la période de blocage du jeton spécifique terminée, le bureau OTC pourrait être remboursé grâce aux gains de ce jeton. Et la meilleure partie de tout cela est que cela pourrait être fait sans toucher à sa position de trésorerie.

Ainsi, lorsqu’un fonds subit un coup dur sur son portefeuille de jetons, l’effet se répercute sur l’ensemble de l’écosystème. Maintenant, après LUNA, il y aura des milliards de moins de poudre sèche disponibles pour les VC à déployer même si leurs positions de trésorerie sont relativement saines.

Le directeur général d’Antalpha Technologies, Max Liao, ne pense pas que cela effrayera les investisseurs institutionnels. Il se souvient plutôt de la bulle Internet du début des années 2000, où les entreprises mouraient aussi vite qu’elles étaient nées. Malgré les dizaines, voire les centaines, qui ont implosé, emportant avec eux des milliards de dollars de capital-risque, cela nous a donné Amazon (AMZN), Google (GOOG) et PayPal (PYPL).

« Bien que l’importance du profit soit une donnée, les événements de ces dernières semaines n’ont fait que souligner que la diligence raisonnable et la gestion des risques sont également des facteurs critiques dans l’exécution d’un investissement de capital-risque réussi », a-t-il déclaré à CoinDesk. « Il est impératif que les protocoles émergents et les investisseurs potentiels se souviennent que les entreprises qui peuvent changer le monde apprennent à la fois de leur propre succès et de l’échec des autres. »

Pour les entrepreneurs et les constructeurs, cela pourrait signifier un changement de structure pour ce prochain investissement qui implique plus d’argent et moins de jetons.

Mais le problème avec les liquidités est qu’elles sont assorties de conditions beaucoup plus conservatrices, en particulier en ce qui concerne la taille des tours de table et le risque que les investisseurs sont prêts à prendre.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) s’est échangé dans une fourchette étroite entre 28 500 $ et 30 000 $ au cours de la semaine dernière. Malgré les fluctuations à court terme, la crypto-monnaie a réussi à maintenir un support supérieur à 27 000 $, ce qui pourrait garder certains acheteurs actifs.

Le BTC a diminué de 2 % au cours des dernières 24 heures.

Les signaux de momentum s’améliorent sur le graphique journalier, comme ce qui s’est produit fin février et fin mars. De plus, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier continue d’augmenter par rapport aux niveaux de survente, ce qui pourrait indiquer un rebond des prix.

Pourtant, le RSI quotidien devra dépasser 50 pour déterminer si un rebond des prix est durable.

Sur le graphique hebdomadaire, le RSI est le plus survendu depuis mars 2020, bien que les signaux de momentum restent négatifs. Cela suggère que la hausse pourrait être limitée pour BTC, initialement vers la zone de résistance de 33 000 $ à 35 000 $.

Événements importants

Forum économique mondial

Sommet DC Blockchain

Audience de la CBDC : Les actifs numériques et l’avenir de la finance