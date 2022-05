Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ripple, Terra et Bitcoin – American Wrap 23 mai | Cryptomonnaie

Analyse du prix du Bitcoin : les traders à contre-courant induiront un rallye vers 33 700 $

L’indice Fear and Greed du prix du bitcoin se situe à des niveaux de peur extrêmes depuis plus de deux semaines. Cet indice peut être utilisé comme un signal haussier à contre-courant, car davantage d’investisseurs ne sont pas disposés à investir dans le prix actuel du BTC, ce qui laisse plus de place à l’argent intelligent pour accumuler des commandes importantes.

Le prix du XRP suscite la peur parmi les investisseurs alors que les données techniques signalent une autre vente

Le prix du XRP amène les investisseurs à se demander à quel point le jeton de remise numérique peut tomber. Alors que d’autres crypto-monnaies se positionnent pour un pic de contre-tendance anticipé, l’action des prix XRP s’écarte du pacte, laissant présager une nouvelle baisse dans les semaines à venir.

Une autre tentative de récupération ratée du prix LUNA de Terra provoque un tollé dans la communauté crypto

Plusieurs lanceurs d’alerte ont contacté « FatMan », membre de la communauté Terra, et ont révélé les détails des paiements mensuels du co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, à la société de trading quantitatif Jump Crypto et leur rôle dans le crash de l’UST. La proposition 1299 n’a pas réussi à alimenter une reprise du prix LUNA de Terra.