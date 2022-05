Analyse du prix du Bitcoin : les traders à contre-courant induiront un rallye vers 33 700 $ | Cryptomonnaie

Le sentiment des prix BTC est dans une peur extrême, ce qui est haussier à contre-courant.

Le prix du Bitcoin forme un triangle d’onde B.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous du bas du swing à 26 500 $.

L’action latérale du prix du bitcoin devient maintenant plus claire. Un rallye pourrait se produire vers 33 700 $.

Le prix du Bitcoin se prépare pour une évasion

L’indice Fear and Greed du prix du bitcoin se situe à des niveaux de peur extrêmes depuis plus de deux semaines. Cet indice peut être utilisé comme un signal haussier à contre-courant, car davantage d’investisseurs ne sont pas disposés à investir dans le prix actuel du BTC, ce qui laisse plus de place à l’argent intelligent pour accumuler des commandes importantes.

Le prix du Bitcoin fait également allusion à l’implication de l’argent intelligent sur le graphique de 6 heures, car ce qui était autrefois considéré comme un marché latéral déroutant se transforme maintenant en un schéma très haussier.

Le prix du Bitcoin forme un triangle latéral. La longue action latérale justifie un modèle de vague B du point de vue des vagues d’Elliott. Il a passé un temps disproportionné dans la zone des 30 000 $ depuis le rallye initial de contre-tendance qui s’est produit à 31 200 $ le 13 mai. Si les données techniques sont correctes, un autre rallye de prise de bénéfices à contre-tendance se produira avec des objectifs à 33 700 $ et 34 000 $ avant le retour d’une forte résistance baissière.

Graphique BTC/USDT sur 6 heures

L’invalidation de la thèse haussière est une cassure sous la vague A à 28.630. Si les baissiers parviennent à franchir cette barrière, le prochain objectif pourrait être de 23 500 $, ce qui entraînerait une baisse de 20 % par rapport au prix actuel du BTC.

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/