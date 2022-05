Le prix du XRP suscite la peur parmi les investisseurs alors que les données techniques signalent une autre vente | Cryptomonnaie

Le prix du XRP affiche une fatigue haussière sur l’indice de force relative.

Le prix d’ondulation s’enroule dans un schéma triangulaire.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche à 0,465 $.

Le prix du XRP amène les investisseurs à se demander à quel point le jeton de remise numérique peut tomber. Alors que d’autres crypto-monnaies se positionnent pour un pic de contre-tendance anticipé, l’action des prix XRP s’écarte du pacte, laissant présager une nouvelle baisse dans les semaines à venir.

Le prix XRP s’enroule pour une évasion

Le prix du XRP affiche des signaux légèrement baissiers pour commencer la séance de négociation de cette semaine. Le prix du XRP affiche des hauts et des bas plus bas alors que les haussiers et les baissiers se poursuivent dans le bras de fer à 0,4250 $. Le modèle de triangle en formation est sans aucun doute sur le point d’envoyer le prix du XRP dans un fort rallye. L’évasion directionnelle du triangle pourrait aller dans les deux sens. Néanmoins, cette thèse sera écrite pour justifier une perspective baissière à court terme tout en maintenant un niveau d’invalidation serré pour capturer les bénéfices du scénario haussier alternatif en toute sécurité.

Le signal prudent le plus important du prix XRP est l’indice de force relative. Le prix Ripple continue de gagner des terrains rentables. Dans le même temps, le RSI valorise la puissance de la tendance haussière similaire au 0,80 $ du 3 avril, lorsque le prix XRP n’a pas non plus réussi à produire une cassure haussière à partir d’un triangle beaucoup plus large. Ce signal subtil pourrait induire le prix du XRP dans une fatigue haussière, car les traders ne gagnent pas beaucoup de profit tout en étant en concurrence avec un support minimal. Si les données techniques sont correctes, une chute à 0,31 $ pourrait anéantir les arrêts de liquidité des day traders avant qu’un fort rallye à 0,50 $ ne se produise.

Graphique XRP/USDT sur 6 heures

Pourtant, l’invalidation est nécessaire pour s’assurer qu’un certain profit peut être capturé pour contrebalancer le risque d’être tôt du mauvais côté du commerce. Une invalidation pour la ligne de tendance baissière se situe à une cassure à 0,4650 $. Si les haussiers peuvent franchir ce niveau, une entrée d’achat immédiate peut être placée tout en maintenant le palier de sécurité au plus bas à 0,3869 $. Les traders devraient être en mesure de reconquérir 0,50 $ et éventuellement 0,54 $, ce qui entraînerait une augmentation de 27 % par rapport au prix XRP actuel.