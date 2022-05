Avec 22 milliards de Shiba Inu récemment détruits, les commerçants se préparent à une évasion haussière | Cryptomonnaie

22 milliards de jetons Shiba Inu ont été détruits en 497 transactions, les retirant définitivement de la circulation.

Le tueur de Dogecoin Shiba Inu a ajouté 22 000 nouveaux détenteurs au cours de la semaine dernière, alimentant un sentiment haussier parmi les commerçants.

Les analystes ont identifié un potentiel haussier chez Shiba Inu, prédisant un renversement de la tendance de la pièce meme.

Shiba Inu a été témoin d’une augmentation de l’adoption dans la communauté cryptomonnaie alors que la pièce meme ajoute 22 000 nouveaux détenteurs de SHIB. Le tueur de Dogecoin continue de faire face à une brûlure massive du SHIB, réduisant son approvisionnement en circulation.

La brûlure du jeton Shiba Inu s’intensifie, 22 milliards de SHIB brûlés

La brûlure de Shiba Inu s’est intensifiée avec la récente destruction de 22 milliards de SHIB sur 497 transactions. Sur la base des données du portail de gravure Shiba Inu, un total de 410,36 billions de jetons SHIB ont été brûlés. Cela représente plus de 41% de l’offre totale de Shiba Inu.

La combustion rapide de Shiba Inu retire les jetons brûlés de la circulation et réduit l’approvisionnement en pièces de mème. Une baisse de l’offre sur les bourses devrait faire grimper les prix.

Au cours des dernières 24 heures, le taux de combustion des Shiba Inu, un indicateur utilisé pour identifier la vitesse à laquelle la pièce de mème est brûlée, a augmenté de 61,46 %.

Taux de combustion des Shiba Inu de Shibburn.com

Le prix du Shiba Inu pourrait éclater avec ce signal haussier

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et prédit une reprise du prix de la pièce meme. Crispus Nyaga, un analyste crypto, a noté que le graphique des prix sur quatre heures indique que Shiba Inu est en phase de consolidation depuis quelques jours.

Shiba Inu a trouvé un soutien à 0,000011 $ et la pièce meme a grimpé plus haut depuis lors. Nyaga soutient que le prix du Shiba Inu s’est maintenu au-dessus d’une ligne de tendance descendante et qu’il pourrait continuer sa montée. L’analyste a une perspective haussière sur Shiba Inu et a prédit une poursuite de la tendance haussière du tueur de Dogecoin.

Graphique SHIBUSD sur quatre heures