Une autre tentative de récupération ratée du prix LUNA de Terra provoque un tollé dans la communauté crypto | Cryptomonnaie

Le prix LUNA de Terra ne parvient pas à se redresser malgré la proposition 1299 visant à sauver plus de 154,7 millions d’UST bloqués dans l’osmose et les chaînes latérales.

Des membres anonymes de la communauté Terra se sont manifestés en tant que lanceurs d’alerte, révélant des faits sur l’accord avec Jump Crypto.

Do Kwon a déclaré à la communauté Terra qu’envoyer LUNA à l’adresse de gravure est « une perte » et « pas une bonne idée ».

Plusieurs lanceurs d’alerte ont contacté « FatMan », membre de la communauté Terra, et ont révélé les détails des paiements mensuels du co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, à la société de trading quantitatif Jump Crypto et leur rôle dans le crash de l’UST. La proposition 1299 n’a pas réussi à alimenter une reprise du prix LUNA de Terra.

Le prix LUNA de Terra bloqué alors que les dénonciateurs appellent Do Kwon

Le stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) a connu un crash colossal il y a plus d’une semaine, perdant son ancrage de 1 $, les jetons LUNA et UST de Terraform Labs ayant perdu une valeur marchande combinée de 39,1 milliards de dollars en une semaine. Cet événement a été marqué comme la « première course de crypto-banques » de l’histoire et a eu un impact catastrophique sur le prix LUNA de Terra, qui est passé de près de 100 $ aux niveaux actuels inférieurs à 0,0002 $ en l’espace de quelques semaines.

« FatMan », utilisateur du forum de Terra Research, a présenté des informations sur le co-fondateur de Terra, Do Kwon, et sur l’accord avec Jump Crypto. @FatManTerra a publié ses découvertes dans un récent fil Twitter.

Au cours des dernières 48 heures, j’ai été contacté par plusieurs lanceurs d’alerte. Ces personnes aimeraient et resteront anonymes. J’ai appris des choses profondément troublantes et il y a beaucoup plus à venir – ce n’est que le tout début. Voici une partie de ce que je peux vous dire. – FatMan (@FatManTerra) 23 mai 2022

Selon les conclusions, Do Kwon paie une mensualité fixe de LUNA pour rembourser sa dette envers Jump Crypto. @FatManTerra n’a pas encore publié de détails supplémentaires sur ces transactions. Cet utilisateur du forum Agora Terra déclare que Jump Crypto a manipulé les investisseurs de détail pour qu’ils perdent des milliards sur LUNA et UST. Le membre de la communauté n’a pas encore fourni de preuves de transactions reliant Jump Crypto au crash de l’UST.

La proposition 1299 de Terraform Labs ne parvient pas à sauver 154,7 millions UST

Afin de sauver l’UST coincé sur les chaînes latérales, la proposition 1299 a été avancée par Terraform Labs. Pendant le crash colossal, les validateurs de Terra ont déconnecté Inter Blockchain Communication (IBC) comme solution palliative. La proposition a été adoptée, mais aujourd’hui, elle n’a pas été exécutée en raison de problèmes techniques.

1/ Prop 1299 pour (ré)activer IBC a réussi mais n’a pas été exécuté avec succès en raison de problèmes techniques. À savoir, la proposition tentait d’activer les transferts IBC qui étaient déjà activés . pic.twitter.com/mCgZyxu7O2 — Terra Propulsé par LUNA (@terra_money) 23 mai 2022

Parmi toutes les chaînes latérales, l’osmose représente à elle seule 154,7 millions dans LUNA et UST. Les jetons Terraform Labs collés sur les chaînes latérales ne sont pas couverts par le « Revival Plan » qui compense les détenteurs pour leurs pertes lors de l’attaque coordonnée.

À la suite de cet échec, les jetons UST et LUNA bloqués sur les chaînes latérales seront exclus de l’instantané de lancement, entraînant ainsi des pertes pour les membres de la communauté. L’exécution de la proposition de sauvetage 1299 est la clé d’une reprise potentielle du prix LUNA de Terra.

LUNA envoyé pour graver des adresses « est perdu, pas une bonne idée »

Do Kwon a été critiqué par la communauté Terra pour son projet de laisser le stablecoin algorithmique UST en dehors de la stratégie de récupération finale de l’écosystème Terra. Les membres de la communauté ont contacté Kwon sur Twitter et les ont informés qu’ils pouvaient aider au rétablissement de Terra en brûlant LUNA. Do Kwon a répondu en disant à la communauté Terra et à ses 1 millions de followers sur Twitter que LUNA envoyé pour graver des adresses est perdu et que ce n’est pas une bonne idée de graver ces jetons.

Pour clarifier, comme je l’ai noté plusieurs fois, je ne pense pas que l’envoi de jetons à cette adresse pour graver des jetons soit une bonne idée – rien ne se passe sauf que vous perdez vos jetons Je veux qu’il n’y ait aucune confusion https://t.co/GrzG9cclAr — Do Kwon (@stablekwon) 23 mai 2022

Terra Ecosystem Plan 2, la proposition de Kwon pour la renaissance de Terra, a été critiquée par la communauté. Plus de 52,6 millions d’électeurs se sont abstenus de voter sur la proposition 1623 et 35,2 millions ont voté « Non avec veto ». Cela porte le nombre de votes négatifs à 87,8 millions, ce qui explique que plus de 33% de la communauté n’ait pas confiance dans le plan de récupération du prix LUNA de Terra.

