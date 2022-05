SafeMoon est sur le point d’entrer dans son plus grand rallye haussier de tous les temps | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon devrait remonter à au moins 0,001500000 $, le plus haut d’avril.

SAFEMOON casse sa tendance baissière et tourne plus haut.

Attendez-vous à plus d’afflux d’investisseurs, soutenant l’action des prix et voyant plus de pops.

Le prix SafeMoon (SAFEMOON) est de retour parmi les vivants après avoir été dans le noir pendant si longtemps. Depuis le lancement de la deuxième version vers décembre de l’année dernière, son action sur les prix s’est inscrite dans une ligne droite descendante, qui depuis la semaine dernière touche à sa fin. Avec la cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge et la cassure au-dessus de la moyenne mobile simple sur 9 jours, un signal clair a été envoyé aux marchés et fonctionnera comme un aimant pour attirer plus d’investisseurs et voir l’action des prix s’apprécier vers 0,001500000 $, ou 130 % de gains.

Les traders SAFEMOON sont sur le point de réaliser des gains de 130% pendant un été chaud

Le prix de SafeMoon est sur le point de réserver son rallye le plus robuste jamais enregistré après la suppression de deux éléments baissiers majeurs. Ajoutez à cela le fait que davantage de risques extrêmes se dégonflent sur les marchés mondiaux et pèsent donc moins sur l’action des prix et il semble que le prix de SafeMoon se déchaînera et développera plus d’espace libre pour monter en flèche alors que le dollar lui-même s’estompe pour le troisième jour de une rangée.

Le prix de SAFEMOON devrait augmenter considérablement à mesure que de plus en plus d’investisseurs trouvent un moyen d’accéder à l’action des prix de SafeMoon, et le potentiel de hausse est immense. Il vaut la peine de garder un œil sur 0,0008000000 $, avec son niveau de Fibonacci de 50 % comme ligne critique dans le sable pour savoir si le prix SafeMoon peut remonter vers le 0,00150000000 $ mentionné précédemment. Un deuxième niveau où des prises de bénéfices se produiront est à 0,000989810 $ ou le niveau de Fibonacci de 38,2 %, formant une double barrière avec le 0,0010000000 $ psychologique.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Avec encore beaucoup de marge de manœuvre, le niveau de 50% de Fibonacci pourrait être un peu trop éloigné, vu que l’indice de force relative (RSI) a un peu surchauffé et est déjà trop proche d’être suracheté pour soutenir un rallye continu vers 0,001500000 $. Un dépassement pourrait voir les traders prendre leur profit et ne pas revenir, provoquant une baisse du prix de SafeMoon en dessous de 0,000611824 $, le SMA de 55 jours. De cette façon, une trajectoire descendante pourrait se rouvrir vers 0,000342750 $, à mesure que les intérêts diminuent.