Le prix de l’ApeCoin pourrait doubler avec le début du rallye estival | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin affiche de petits gains, car les vents favorables doivent se manifester avec un effet retardé.

Le prix APE devrait d’abord se rallier à un niveau FIB critique avant de sauter au-dessus de l’élément technique.

Attendez-vous à au moins un rallye entre 40% et 60%.

Le prix de l’ApeCoin (APE) devrait remonter vers des niveaux plus courants d’avant, lorsque la force du dollar est entrée en vigueur au début de ce mois. Attendez-vous à voir le prix APE revenir aux niveaux de Fibonacci de 23,6 % et de 38,2 % et éventuellement tester la résistance de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours alors que le dollar s’estompe et ouvre un grand écart de potentiel de hausse. Attendez-vous à voir les haussiers et les investisseurs revenir avec cet écart alors qu’un rallye estival semble enfin être en cours.

Le prix APE devrait remonter au-dessus de 10,00 $

Le prix ApeCoin montre ses premiers signes de reprise et est peut-être prêt à entrer dans un rallye féroce vers 14,00 $. Le soutien est venu des vents favorables provenant des marchés boursiers qui sont en hausse ce matin et semblent avoir évité une clôture hebdomadaire en territoire baissier. Cela a contribué à déclencher davantage d’entrées de liquidités et d’investissements, les investisseurs revenant à la mentalité d’achat sur creux.

Pour le prix APE, cela signifie un afflux de traders dépassant les traders et ouvrant la voie à un rendement supérieur au niveau de 2,6 % de Fibonacci à 9,76 $, juste en deçà du marqueur de 10,00 $. Une fois par là, attendez-vous à voir le prochain saut se dérouler vers 11,34 $ au niveau de 38,2 % de Fibonacci. À ce rythme, d’ici la fin de cette semaine, 14,00 $ pourraient être vendus et, ce faisant, une cassure au-dessus de la SMA de 55 jours, qui sera conçue comme la fin de la tendance baissière et de possibles nouveaux sommets historiques à venir pendant Été.

Graphique journalier APE/USD

Un nouveau chapitre géopolitique pourrait être au coin de la rue alors que Biden a déclaré que les États-Unis utiliseraient la force militaire contre la Chine si elle attaquait Taïwan. Bien qu’il existe un accord de longue date entre les deux nations sur l’utilisation de la force, cela a été un choc pour les marchés, mais a été rapidement annulé par la Maison Blanche en tant que paragraphe mal formulé. Mais cela met à nouveau les tensions entre les deux nations en alerte et pourrait déclencher une forte baisse du risque si cela devait arriver, avec le prix APE qui devrait revenir à 5,00 $.