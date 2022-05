Comment se préparer à une semaine haussière avant le prix Axie Infinity | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity voit une grande fenêtre d’opportunité pour se redresser fortement.

Le prix AXS voit plusieurs risques extrêmes se dégonfler, avec des gros titres positifs au cours du week-end.

Attendez-vous à voir une éventuelle cassure au-dessus de 31 $ plus tard cette semaine si cette humeur persiste.

Le prix d’Axie Infinity (AXS) devrait bondir de 20 % en cours de journée alors que les traders poussent le prix à un nouveau sommet au cours de la dernière semaine de négociation. L’impression verte intervient après que plusieurs risques extrêmes se soient atténués à la suite de gros titres positifs au cours du week-end et lundi matin en provenance d’Asie. Non seulement les États-Unis cherchent à assouplir les tarifs avec la Chine, mais Poutine a même mentionné que le moment était venu de s’asseoir à la table avec l’Ukraine, ce qui déclenche une large reprise du risque et fait saigner des valeurs refuges comme le dollar. créant une double incitation pour les acheteurs à envisager d’augmenter encore plus l’action sur les prix plus tard cette semaine.

Le prix AXS devrait se redresser pendant une semaine consécutive

Axie Infinity surfe sur la vague des gros titres positifs, avec plus d’un qui sort en même temps. La nouvelle d’un éventuel assouplissement des tarifs entre les États-Unis et la Chine occupe la première place, suivie par Poutine faisant des ouvertures à l’Ukraine pour qu’elle se joigne à lui dans des pourparlers sur un éventuel accord de paix. Tous ces éléments ont encore dégonflé le grand risque extrême large qui a maintenu les marchés et l’action des prix en sourdine à la hausse.

Le prix AXS est donc fixé pour un big bang plus élevé car le prix devrait gonfler avec au moins 20% intraday sur le radar, vers 26,11 $. Une clôture quotidienne au-dessus serait parfaite pour une autre jambe plus élevée vers 30,93 $, une ligne clé dans le sable à partir du 26 juillet 2021. Si le rallye est si fort que les traders peuvent fermer au-dessus, attendez-vous à voir un étirement vers 40 $, testant le Moyenne mobile simple sur 55 jours pour une cassure plus élevée.

Graphique journalier AXS/USD

Le risque à la baisse pourrait provenir de l’eau froide versée sur le sentiment, potentiellement d’un seul titre négatif faisant exploser le rallye actuel dans l’eau. Si la Russie revenait soudainement sur sa déclaration de ne pas vouloir s’engager dans des pourparlers de paix, cela déclencherait une forte baisse vers les niveaux bas d’il y a deux semaines. Attendez-vous à ce que le prix AXS retombe à 19,59 $ et éventuellement à 16,00 $ sur le pied arrière.