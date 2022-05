Pourquoi Dogecoin entre dans un rallye haussier de 50% malgré les remarques du fondateur sur Elon Musk | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin s’enroule comme un ressort depuis environ dix jours, indiquant qu’un mouvement massif est sur le point de se produire. La congestion entraînera probablement un mouvement haussier pour DOGE qui regorge de volatilité.

Les récentes remarques du fondateur de Dogecoin, Jackson Palmer, ont ajouté une sorte de vent arrière au mouvement volatil de DOGE. Palmer prétend n’avoir pas gagné un seul dollar grâce à sa création. Le co-fondateur a exprimé l’opinion qu’il n’aimait pas l’espace crypto depuis un certain temps dans un récent podcast H3H3.

Ce n’est pas la première fois que Palmer fait cela. De plus, Shibetoshi Nakamoto, l’autre co-fondateur de Dogecoin a déclaré,

Je dirais que Jackson et moi partageons pas mal de points de vue – la grande différence est qu’il pense que l’espace est stupide et plein d’arnaques et ne participe pas, et je pense que l’espace est stupide et plein d’arnaques et participe toujours parce que dans la mesure où Je peux dire que tout le reste est tout aussi stupide.